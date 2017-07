George A. Romero, hvala za vse lepe nočne more

Umrl je oče zombijevskih filmov George A. Romero. (Foto: AP)

Ko je Grossmannov festival v Ljutomeru najavil, da bo z nami kultni režiser George A. Romero, smo mnogi zastrigli z ušesi in bili kasneje razočarani, ko se je sam Romero, osebno preko videoposnetka, opravičil, da ga je bolezen prikovala na dom. A ker upanje umre zadnje, smo upali, da bi legendarnega režiserja mogoče videli naslednje leto.

Zdaj pa je prišla novica, da je bil vzrok bolezni agresiven rak na pljučih, ki je bil žal za režiserja usoden. Tako nas je pri 77 letih zapustil eden od velikanov, ki je oblikoval žanr filmskih grozljivk. Novico o smrti so javili njegovi predstavniki, umrl je na svojem domu v Torontu, obkrožen z družino, v ozadju pa se je vrtela glasba iz enega od njegovih najljubših filmov – Tihi mož (1952, John Wayne, Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald).

"Moji zombiji ne bodo nikoli zavzeli sveta, saj potrebujem ljudi. Toda ljudje so tisti, ki jih v resnici ne maram, in v tem je vsa težava." Romero

Ko je Romero z nizkim proračunom okoli 100 tisoč evrov ustvaril svoj prvenec Noč živih mrtvecev (1968) je žanr grozljivk dobil nov pomen. Njegovi filmi so namreč dobili resen ton, naivnosti ni bilo več. Ustvaril pa je tudi sodobnega zombija (pred tem so bili zombiji v filmih 'posledica' vuduja'), osebo, ki umre in se vrne nazaj kot krvoločna, brezmožganska pošast, ki v sočloveku vidi le hrano – in to je bil njegov name – človek požira človeka, žanru je tako vnesel resno socialno noto in s prstom pokazal, kakšen je človek v resnici. Sledila sta Zora živih mrtvecev (1978) ter Dan živih mrtvecev (1985), čeprav je bila na začetku mišljena trilogija, je kasneje posnel še tri nadaljevanja (Land of the Dead, Diary of the Dead, Survival of the Dead) in dve predelavi. Podpisal pa se je tudi pod filma Season of the Witch in Creepshow.

"Enega najbolj dobičkonosnih neodvisnih filmov v zgodovini kinematografije je celo Ameriška kongresna knjižnica označila kot »kulturno, zgodovinsko in estetsko pomembnega«, kar je čast, ki ga filmi tega žanra doživijo le redko. Le ozrite se po sodobni medijski krajini, živim mrličem oziroma zombijem le stežka uidete. Postali so dominanten kulturni strah in obenem osrednja politična metafora za izrabljanje in otopelost množic. Vse to je zasluga Romerovih filmov." Pa so še zapisali na strani ljutomerskega Grossmann festivala.

Romero je bil režiser delavskega razreda, bil je le navaden človek, ki so ga zanimali navadni ljudje, socialne tematike je briljantno prenesel v žanr, ki ga imajo mnogi za robnega in nepomembnega, kajti s svojimi filmi nam je dal misliti – kaj vse je človek po naravi – in to je tisto, kar je grozljivo.