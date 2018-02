VIDEO: Grenko sladka zgodba o odnosu med mamo in hčerko, ki je že prejela zlati globus

Lady Bird (Saoirse Ronan) je najstnica pri sedemnajstih, ki ima občutek, da ji bo življenje spolzelo iz rok. Hrepeni po avanturi, boljšem življenju in novih priložnostih, ki jih zaman išče na hodnikih kataloške gimnazije v zakotnem Sacramentu. Pesti jo buren odnos s sicer ljubečo in predano, a hkrati trmasto mamo (Laurie Metcalf), ki ne popušča v svojih načelih in odločitvah. Lady Bird se ji vztrajno postavlja po robu in nekoč celo skoči iz vozečega avtomobila. Mati in hči pa si v marsikateri lastnosti in odzivu ne bi mogli biti bolj podobni.



Če se filmi o najstnicah po večini vrtijo okoli njihovih ljubezenskih težav in iskanju princa na belem konju, se film osredotoča na odnos med materjo in hčerjo, o katerem je režiserka pravi: "Večina ženski, ki jih poznam, je imela v svojih najstniških letih čudovite, a hkrati zapletene odnose s svojimi materami. Želela sem posneti film, ki se osredotoča na te odnose in hkrati vzbuditi empatijo za oba lika. Nikoli nisem želela, da bi imela prav samo ena od njiju, ampak sem hotela pokazati, kako se obe trudita, da bi dosegli druga drugo in na koncu nagraditi njuno ultimativno ljubezen. Zame so to najlepše ljubezenske zgodbe, ki si jih lahko zamisliš."

Režiserka Greta Gerwig, ki je odraščala v Sacramentu je priznala, da ima zgodba veliko skupnega z njeno lastno zgodbo.