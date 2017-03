Gyllenhaal se bo v Siriji boril proti Islamski državi

Jake Gyllenhaal bo zaigral v filmu o boju proti IS. (Foto: AP)

Igralec Jake Gyllenhaal bo v novi film režiserja Daniela Espinose vstopil tudi kot producent, je pisal The Hollywood Reporter.

V Harpovem članku The Anarchists vs the Islamic State (Anarhisti proti Islamski državi) je popisana resnična zgodba ameriških skrajnežev, prostovoljcev in izobčencev, ki so se povezali s kurdskimi uporniki v boju proti IS v Siriji. Njihov glavni cilj je bil v regiji vzpostaviti močan anarhistični kolektiv, je povzel britanski The Guardian.