Hammer stopil v bran filmu o 2pacu

Hammer (Stanley Burrell) je stopil v bran filmu All Eyez On Me in ga označil za izvrstnega. (Foto: AP)

Novi film All Eyez On Me, ki prikazuje življenje raperja 2paca Shakurja do njegove nenadne smrti leta 1996, ko je umrl pod streli neznanca v Las Vegasu, še naprej buri duhove. Legendarnega raperja je zaigral Demetrius Shipp ml., Kat Graham pa je zaigrala Jado Pinkett.

Ta je o filmu že povedala, da nekaj stvari ni prikazal po resnici, hkrati pa dejala, da so njen odnos s pokojnim raperjem prikazali na "način, ki jo je globoko prizadel".

Z njenim mnenjem pa se ne strinja nekoč multiplatinasti raper Hammer, s pravim imenom Stanley Burrell, ki trdi, da je prikaz točen in spodoben.

"Vse, kar je bilo videno, povedano in narejeno ni bilo mišljeno, da bo v filmu. All Eyez On Me je izvrsten in resnicoljuben prikaz mojega ljubega prijatelja. Je dober film, ni dokumentarec. Ploskam mu," je v nekaj tvitih pojasnil Hammer.

Pinkett Smithova je namreč dejala tudi, da so si marsikaj na novo izmislili, sicer pa je producent filma L.T. Hutton za TMZ povedal, da nikoli ni želel, da bi natančno prikazal odnos med Jado in 2pacom, temveč na način, ki bi ga želel pokojni raper. Priznal je, da je bil presenečen, da je Jada javno kritizirala film, saj je sam pregledal precej intervjujev, da je lahko vpletene osebe "prikazal odgovorno".