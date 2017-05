Hans Sigl: Zdravniški heroj že v Gozdarski hiši Falkenau

Serija o naravi, prijateljstvu in družini bo kot nalašč za poletne večere na POP TV.

Hans Sigl v gozdarski hiši Falkenau (Foto: YouTube)

Na POP TV se je sicer iztekla najnovejša sezona nadvse priljubljene nadaljevanke o tirolskem zdravniku Martinu Gruberju. Hans Sigl, ki v nadaljevanki igra glavno vlogo, je obnorel srca slovenskih gledalcev, naklonjenost pa se je kmalu izkazala za obojestransko. Še ne dolgo nazaj nas je priljubljeni igralec obiskal v Ljubljani, kjer pa se je razgovoril tudi o svojih preteklih vlogah. Nekatere med njimi so njegovo ime dokončno zasidrale na avstrijski oziroma nemški televizijski zemljevid. Morda niste vedeli, da je bila ena njegovih prvih vlog v Komisarju Rexu, izkazal pa se je tudi v legendarni televizijski uspešnici Gozdarska hiša Falkenau.

Leta 2003, ko smo mnogi odraščali z Martinom Rombachom in njegovo družino, je Hans Sigl kot gostujoči igralec tam zaigral, ne boste verjeli, gorskega zdravnika. Reševanje ponesrečencev v gorah mu je očitno pisano na kožo, v tistem času pa je bil tudi sam velik oboževalec Gozdarske hiše. A po slovesu družine Rombach se zgodba med bavarskimi gozdovi ni končala … In kako imamo lahko najboljše iz obeh svetov? Preprosto. Na POP TV se vrača prenovljena Gozdarska hiša Falkenau, osrednji lik je tokrat gozdar Stefan Leitner, nekdanji kanadski ranger in vdovec. Tako kot njegov predhodnik pa je tudi on zaljubljen v neokrnjeno naravo, je delaven in srčen, manjka mu le še nekdo, s katerim si bo delil vsakodnevno veselje. Zgodba, ki bo gledalce zagotovo očarala tako kot Gorski zdravnik, bo prvič na sporedu že v ponedeljek in torek ob 21.00 na POP TV. Ne zamudite nadaljevanke, ki diši po gozdu, prijateljstvu in ljubezni.