Hčerki Michaela Jacksona uspel veliki filmski preboj

Paris Jackson (Foto: AP)

Hčerka Michaela Jacksona, 19-letna Paris, se je na začetku leta razšla s fantom Michaelom Snoddyjem, s katerim je bila približno leto dni, kajti želela se je posvetiti igranju in si zagotovila vlogo v televizijski seriji Star (Zvezda). Tako bo zaigrala skupaj z znanimi imeni, kot so Queen Latifah, Lenny Kravitz, Benjamin Bratt in Naomi Campbell.



Zdaj pa naj bi zaigrala tudi v celovečernem filmu avstralskega režiserja, producenta in pisca Nasha Edgertona. Komični triler naj bi se snemal pod okriljem Amazona, poleg Paris pa bodo v celovečercu zaigrali tudi Amanda Seyfried, David Oyelowo, Joel Edgerton, Thandie Newton in Charlize Theron.