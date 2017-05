Hekerji od Disneyja zahtevajo visoko odkupnino

Pirati s Karibov (Foto: Facebook)

Na velika platna prihaja že peto nadaljevanje Piratov s Karibov, ki tokrat nosi podnaslov Salazarjevo maščevanje. A še pred tem so se s studiem Disney poigrala skupina hekerjev, kajti uspelo naj bi jim ukrasti kopijo filma in zdaj od studia zahtevajo ogromno količino denarja, ki ga želijo dobiti plačanega v bitcoinih. Če jim studio ne bo plačal, hekerji grozijo, da bodo film naložili na splet in bo na ogled vsem.

Dokazov o tem, ali so se hekerji res dokopali do filma, sicer ni, so pa pred nekaj tedni enako grozili mreži Netflix, in sicer, da bodo na spletu objavili nove dele priljubljene serije Oranžna je nova črna, ker televizijska mreža ni plačala odkupnine, so na splet res prišli novi deli serije.