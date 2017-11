Helen Mirren bi se rada prelevila v Trumpa

Bi bila oskarjevka Helen Mirren dobra ... (Foto: AP)

"Gre za shakespearjanski lik, ki lahko doživi shakespearjanski padec," je o pojavi 45. ameriškega predsednika dejala Helen Mirren.

"Kot Trump bi bila zelo smešna. Odlično. Pravzaprav že imam njegovo frizuro! Kakšen čudovit lik! Kakšen nenavaden lik! Mislim, to je to, tisto pravo. Mislim, da so osebe iz resničnega sveta toliko bolj zanimive, kot pa izmišljeni liki," je dejala 72-letna igralka.

"Mislim, da ne bi bilo težko osvojiti njegova psihološkega profila. Poglejte njegovo vzgojo, šolanje, očeta, mater. Ne poznam povsem njegovega ozadja, a če bi ga igrala, bi definitivno to raziskala. Začeti je treba z otrokom, ta je v njem še vedno zelo prisoten," je povedala igralka iz Londona.

Mirrenova je svoje ideje predstavila v intervjuju na šoli za film in televizijo Univerze Loyola Marymount, kjer je med drugim spregovorila tudi o resnični vlogi kraljice Elizabete II. v filmu Kraljica (The Queen), ki ji je prinesel oskarja.

... v vlogi ameriškega predsednilka Donalda Trumpa? (Foto: AP)

"Preden sem posnela ta film, sem kraljico na kratko spoznala tudi osebno. V sobi s precej drugimi ljudmi. Še enkrat sem jo srečala kasneje, a filma mi ni nikoli osebno omenila. Me je pa enkrat uradno predstavila nekomu drugemu: 'To je Helen Mirren. Igrala me je, veš, v filmu'," j

Oskarjevka sicer znova snema, njen novi film z naslovom The Leisure Seeker prihaja v kinodvorane januarja. V njem igra gospo v letih, ki se s soprogom (Donald Sutherland) podaja na zadnje počitniško potovanje.

"Bilo je zelo naporno. Snemali smo na jugu in bilo je zelo vroče. Ampak je bilo zabavno, pravi film ceste. Z Donaldom sva se vozila v starem počitniškem kombiju brez zavor, kar napeto je bilo," je še dejala Britanka.