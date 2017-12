Hiša iz kart gre naprej, a brez Spaceyja

Kevin Spacey je zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju ostal brez vloge v seriji Hiša iz kart, pa tudi brez vloge v že posnetem filmu All the Money in the World. (Foto: AP)

Čeprav je po razkritju nespodobnega vedenja igralca Kevina Spaceyja kazalo, da so se pri Netflixu povsem odrekli priljubljeni seriji Hiša iz kart (House of cards), pa so zdaj sporočili, da s serijo nadaljujejo – le brez Spaceyja. Imeli so že napisano sezono, posneli so že tudi dva dela, a so morali zdaj scenarij napisati na novo.

Gre za zadnjo sezono, ki bo imela osem delov.

Urednik vsebine pri Netflixu Ted Sarandos je oznanil, da se bo zgodba v nadaljevanju vrtela okoli igralke Robin Wright. "Veselimo se, da bomo lahko oboževalcem ponudili zaključek zgodbe," je povedal.

Spacey je ostal tudi brez glavne vloge v že posnetem filmu – vse prizore z njim so posneli na novo, nadomestil pa ga je igralec Christopher Plummer.

S snemanjem bodo pričeli v začetku prihodnjega leta. Snemanje so zaustavili, ko so v javnost prišle obtožbe glede Spaceyjevega spolnega nadlegovanja, ustvarjalci serije pa so ta čas izkoristili za preoblikovanje zadnje sezone z emmyjem nagrajene serije. Ko so po obtožbah Anthonyja Rappa spregovorili še mnogi drugi, ki so igralca obtoževali neprimernega vedenja, so iz Netflixa sporočili, da ne bodo več sodelovali z njim. Tako so odpovedali tudi objavo filma Gore, ki je bil že v postprodukciji, in ga je produciral Spacey.

"Zadnja dva meseca sta bila velika preizkušnja za vse nas. Naučili pa smo se, da je produkcija večja od enega človeka, in ne bi mogli biti bolj ponosni, da imamo eno najbolj zvestih in nadarjenih produkcijskih zasedb v poslu," so sporočili v pojasnilu, zakaj pavza med sezonama traja dlje, kot je bilo načrtovano.

In kaj se bo zgodilo s Spaceyjevim likom, Frankom Underwoodom? Morali bomo počakati in videti, vsekakor pa je jasno, da bo toliko bolj v ospredju igralka Robin Wright.