Hitri in drzni so filmi, v katerih si zvezde želijo igrati

Hitri in drzni - svoj pohod so po velikih platnih začeli leta 2001, po 16 letih in osmih filmih ne padajo, ampak rastejo. Sedmi del te akcijske franšize je v blagajne prinesel dobro milijardo evrov, vseh sedem filmov, torej celotna franšiza pa štiri in pol milijarde evrov, kar je polovica lanskoletnega slovenskega proračuna.