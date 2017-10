Hrana se bo podražila

Jeseni bomo kupovali dražjo hrano. Kar za 10 do 15 odstotokov se bodo zvišale cene mleka in mlečnih izdelkov, maslo se bo podražilo celo do 20 odstotkov, napovedujejo proizvajalci in dobavitelji. Dražje bo tudi meso. Razlog za višje cene naj bi bili višji stroški dela, podražitev surovin na svetovnih trgih in tudi letošnje slabe vremenske razmere.