Hugh Jackman v vlogi, ki si jo boste zapomnili za vedno

Režiser filmov Hoja po robu, 3.10 za Yumo in Wolverine predstavlja zadnje poglavje sage o volkodlakem mutantu Loganu. V temačni prihodnosti se ostarela Logan in profesor Xavier znajdeta v poslednji bitki mutantov in ljudi. Zlovešča korporacija pod vodstvom brezkompromisnega Nathaniela v boju z mutanti brez pomisleka uničuje svet, vendar se mu sama ne moreta upreti, saj Loganu pešajo moči celjenja ran, profesor Xavier pa zaradi Alzheimerjeve bolezni izgublja spomine. Edino upanje predstavlja mladi Loganov klon Laura, zato jo morata prijatelja na vsak način zaščititi in sprejeti poslednji boj na življenje in smrt.





Hugh Jackman je napetosti polno energijo mutanta Wolverina na velika platna prinesel v celovečercu X-Men Bryana Singerja, ki je začel uspešno franšizo po uspešni seriji stripov. Odtlej je mutanta upodobil že desetkrat in je imel tokrat, z Loganom, priložnost, da svoj lik v velikem slogu pospremi v pokoj. »Hoteli smo ustvariti nekaj povsem drugačnega, svežega in konec koncev človeškega,« pravi igralec, »saj menim, da je moč mož X in Wolverina v njihovi človečnosti bolj kot v njihovih nadnaravnih sposobnosti. Ker še zadnjič raziskujemo lik, sem želel, da se dokopljemo do njegovega človeškega bistva, ne pa do tega, kaj vse lahko stori s svojimi kremplji.«

Film LOGAN: WOLVERINE si lahko v kinu ogledate od 2. marca. Distributer filma je podjetje BLITZ Film & Video Distribution.

Naročnik oglasa je Blitz.