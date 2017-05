Igor in Lejna: Odslej bova trenirala v naravi

Plesni parket so tokrat zavzeli junaki Fantoma iz opere, levjega kralja in Mary Poppins. Tekmovalci oddaje Zvezde plešejo so se namreč na plesnem parketu zavrteli na melodije pesmi, ki so zaznamovale priljubljene muzikale. Ker se boj za plesni globus zaostruje, sta domov odplesala Igor in Lejna.