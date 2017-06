Igralka ni zadovoljna z novim filmom o 2pacu

Jada Pinkett Smith je na Twitterju postavila na laž nekaj prizorov iz novega filma All Eyez On Me. (Foto: AP)

Na veliko platno v ZDA je prišel novi biografski film o legendarnem raperju 2pacu Shakurju, ki je umrl v strelskem obračunu dobri 20 let nazaj v Las Vegasu. Filmsko biografijo je zrežiral Benny Boom, v njej pa igrajo Demetrius Shipp Jr. kot Tupac, Jamal Woolard kot The Notorious B.I.G., Danai Gurira se pojavi v vlogi Tupacove pokojne Afeni Shakur, Stefon Washington pa je stopil v čevlje Puff Daddyja.

Jada Pinkett Smith je s 2pacom hodila na umetniško šolo v Baltimoreu, bila pa sta tesna prijatelja. A očitno ni zadovoljna, kako so njuno prijateljstvo prikazali v omenjene filmu, zato je zadevo pokomentirala na Twitterju.

"Odpustite mi, a moj odnos s Pacom je bil preveč dragocen, da bi prizore v All Eyez On Me lahko sprejela kot resnico. Nikoli mi ni bral tiste pesmi. Nisem vedela, da pesem sploh obstaja, dokler ni bila natisnjena v njegovi knjigi. Nikoli se ni poslovil od mene, ko je šel v L.A. Moral je oditi na hitro in ni bilo zaradi kariere. Nikoli nisem bila na katerem od njegovih koncertov po njegovem naročilu. Nikoli se nisva kregala v zaodrju. S tem, kako so prikazali najin odnos, so me globoko prizadeli," je v nekaj tvitih zapisala igralka, ki je že vrsto let srečno poročena z Willom Smithom, s katerim ima dva otroka.

Oglejte si napovednik za film All Eyez On Me!