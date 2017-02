INTERVJU: 'Dr. Gruber' se je že naučil nekaj slovenskih besed

Ob začetku poletja se je na naših malih zaslonih pojavil šarmanten gospod, zdravnik, ki je z daljne Amerike prišel na obisk v domačo gorsko vasico na avstrijskem Tirolskem in nas nemudoma očaral s svojim nagajivim nasmehom, spontanostjo in globokimi modrimi očmi. Čeprav je mislil, da bo ostal samo nekaj dni, je usoda želela drugače. Izvedel je, da ima hčerko, se zbližal z družino in se odločil ostati. Odprl je zasebno ordinacijo, si od ostarelega zdravniškega kolega in dobrega prijatelja izposodil starega mercedesa in od takrat z njim hiti na pomoč vsem, ki jim nagaja zdravje. No, v prostem času pa išče sorodno dušo in se zapleta v raznorazne ljubezenske prigode. To je dr. Martin Gruber.

Hans Sigl bo v spremstvu svoje žene Susanne prišel v četrtek, 16. marca in bo v Mercatorju Šiška v Ljubljani pozdravil oboževalce serije Gorski zdravnik na POP TV. Dogodek bo potekal okvirno od 15.30 – 17.30.

Hans Sigl, ki je leta 2007 sprejel vlogo gorskega zdravnika, sicer prav tako izhaja iz podeželskega okolja, a njegovo življenje je šlo precej drugačno pot. Igra v filmih, gledališču, snema zvočne knjige, je odličen pevec in plesalec. V zvezi z igralko in pevko Katjo Keller, s katero sta se spoznala med snemanjem telenovele Marienhof, se jima je rodil sin Nepomuk Jim, leta 2008 pa je stopil pred oltar s fotografinjo in nekdanjo pevko Sussanne Kemmler (sedaj Sigl), ki ima iz prejšnjega zakona tri otroke: Jonasa, Joano in Niklasa. Zanimivo je, da je svojo sedanjo ženo spoznal na snemanju, na katerem je njen sin igral njegovega sina. Takrat sta bila sicer še oba v zvezah, a usoda ju je kmalu pripeljala na skupno pot. In skupaj bosta 16. marca tudi prvič obiskala Slovenijo, česar se Hans, kot nam je zaupal v telefonskem pogovoru, neizmerno veseli.

Hans Sigl, ki je leta 2007 sprejel vlogo gorskega zdravnika, prav tako izhaja iz podeželskega okolja. (Foto: POP TV)

Čez slabe tri tedne vas bomo končno lahko pozdravili v Sloveniji. Bo to vaš prvi obisk v naši deželi?

Res je, končno prihajam v Slovenijo in da, to bo moj prvi stik z vašo državo, zato sem še toliko bolj vznemirjen in radoveden. Komaj čakam, da se bom lahko v živo srečal s slovenskimi oboževalkami in oboževalci ter se jim zahvalil, da tako zvesto spremljajo serijo Gorski zdravnik. Obiska se res že zelo veselim, obljubljam pa, da bom naredil domačo nalogo in se še pred prihodom vsaj malo poučil vaši prelepi deželi in jeziku. Znam že 'dober dan', 'nasvidenje', 'se vidimo'. Prvi korak je torej že narejen (smeh).

Kaj torej lahko pričakujejo oboževalci 16. marca?

Predvsem veliko zabave. S seboj bom prinesel veliko dobre volje in prepričan sem, da se bomo imeli skupaj izjemno lepo. Za vsakega si bom vzel čas in zagotovo bomo skupaj preživeli res lepo popoldne. Ter naredili kakšen selfi, dva, tri.

Ste bili presenečeni, ko ste izvedeli, da imate v Sloveniji tako zelo veliko oboževalcev?

Da, zelo. Vem, da je bila serija Gorski zdravnik v Sloveniji med gledalkami in gledalci lepo sprejeta, saj mi je o tem preteklo poletje pripovedoval slovenski televizijski producent, s katerim sva dobra prijatelja. Prav tako sem slišal, da Slovenci množično obiskujejo Ellmau, kamor je postavljeno dogajanje. A nikoli si nisem mislil, da je serija pri vas tako zelo priljubljena. Šele, ko sem na družbenih omrežjih začel dobivati sporočila Slovenk in Slovencev, sem dojel, kakšen car je Martin Gruber pri vas. In ravno zato je prav, da se vsem tem ljudem vsaj malo zahvalim za zaupanje s tem, da jih obiščem v Sloveniji. Tega obiska se res neizmerno veselim.

Serija Gorski zdravnik je bila pri gledalcih odlično sprejeta. (Foto: POP TV)

Ste leta 2007, ko ste začeli snemati serijo Gorski zdravnik, slutili, da bo tako zelo uspešna?

Ne, nikoli si nisem mislil, da bo serija požela take uspehe. Producenti so mi leta 2007 poslali zasnovo serije in nekaj scenarijev, preletel sem jih, zgodba mi je bila všeč, zato sem sprejel vlogo. Serijo so najprej predvajali na nemški televiziji in na naše veliko presenečenje je bila med gledalkami in gledalci zelo lepo sprejeta. Potem pa so jo začeli predvajati še v Avstriji, v Sloveniji in drugih državah po svetu in še danes sem presenečen nad uspehom, ki ga je dosegla.

Koliko Hansa Sigla pa je pravzaprav v Martinu Gruberju? Kako zelo podobna sta si?

To je težko vprašanje. Zagotovo sva si podobna, saj gre navsezadnje za lik, ki sem ga na podlagi usmeritev scenarista in režiserja ustvaril sam in ga oblikoval tako, kot sem si ga zamislil in kot ga čutim. A še vedno je Martin Gruber samo umetniška figura in ne resnična oseba. V bistvu sem poskušal ta lik oblikovati tako, da bi bil Martin Gruber v resničnem življenju lahko moj zelo dober prijatelj. Prijatelj, ki ga dobro poznam in s katerim se rad družim.

Zakaj imajo ljudje po vašem mnenju Martina Gruberja tako zelo radi? Kaj je tisto, kar ga dela posebnega, priljubljenega?

Martina Gruberja odlikuje izjemna nesebičnost, vedno najprej poskrbi za to, da gre drugim dobro. Poleg tega je zelo družinski človek. Danes so namreč zelo redki primeri, ko brata, stara čez 40 let, še vedno živita doma pri mami na kmetiji. Gre za lepo družinsko zgodbo, ki se v današnjem času zdi precej neverjetna, saj zelo malo otrok živi na kmetih, tja se po šoli praktično nihče več ne vrne. A zdi se, da imajo gledalci tako okolje radi, morda hrepenijo po njem, ne vem.

Če prav vem, ste tudi sami odraščali na kmetiji?

Res je. Odraščal sem pri starih starših na podeželju na avstrijskem Štajerskem, v majhni vasici, obkrožen s kmetijami. Moja grožnja ni bila rdeča luč na semaforju temveč plazovi. Šele pri enajstih letih sem prvič gledal televizijo. Imel sem zelo dragoceno otroštvo, ki mi je dalo pravo mero socializacije in me ohranilo prizemljenega. Vidite, tudi s tega vidika sva si z Martinom podobna.

Vas ljudje v Nemčiji na ulici zamenjujejo z Martinom Gruberjem?

Ne, ne več. Včasih sicer še koga zalotim, da drugemu prišepne, češ, glej, tam je pa gorski zdravnik, a nagovarjajo me načeloma vsi z mojim pravim imenom.

Hans: ''Publika danes zelo dobro razume, da sem igralec in da o medicini vem bore malo.'' (Foto: POP TV)

Pa se kdaj zgodi, da vas na cesti kdo ustavi in prosi za zdravniško mnenje?

Ne, ti časi so minili. Sredi osemdesetih let, v času serije Schwarzwaldska klinika, se je to baje redno dogajalo in žal že pokojni Klausjürgen Wussow, torej dr. Brinkmann, je moral oboževalcem vedno znova razlagati, da v resnici ni zdravnik. V mojem primeru pa ni tako. Publika danes zelo dobro razume, da sem igralec in da o medicini vem bore malo.

Ste si morda kot otrok želeli postati zdravnik?

Ne, kje pa. Kot otrok sem želel postati policist. To je bila dolgo moja velika želja.

Kako pa je potem prišlo do igralske kariere?

Po srednji šoli sem se vpisal na pedagoško fakulteto v Vorarlbergu, saj sem želel postati učitelj. Potem pa sem na neki točki prišel do spoznanja, da tega poklica ne bi mogel početi vse življenje. Kmalu sem odkril gledališče in ugotovil, da je igra tisto, kar me osrečuje. In še danes sem prepričan v to.

Torej nikoli niste obžalovali svoje odločitve?

Ne, nikakor. Tudi v gledališču sem veliko delal z mladimi, vedno sem se dobro znašel z učenci in še danes imam pogosto občutek, da razmišljam kot pedagog, ampak na odru sem se počutil domače in to je bilo tisto, kar je na koncu odločilo.

V gledališču je veliko delal z mladimi in še danes ima pogosto občutek, da razmišlja kot pedagog. (Foto: POP TV)

Slišala sem, da ste imeli svoj čas dolge lase, uhane in rockovsko skupino ...

Res je, včasih smo imeli s prijatelji rockovsko skupino, jaz pa sem imel dolge skodrane lase in uhane. To je bilo prav zabavno obdobje in za tisti čas smo bili kar dobri, glede na to, da nam je neka založba ponudila pogodbo za snemanje plošče in nas želela poslati v svet. No, svet so bile takrat Italija, Velika Britanija, Nemčija, Belgija. Seveda nam je bila ideja o nastopih v tujini izjemno všeč, a to je bilo tik po maturi, ko so imeli starši še vpliv na naše odločitve in kitaristu ter pevcu oče ni dovolil, da bi šel v tujino, zato so naše sanje padle v vodo. Če nam ta oče takrat ne bi pokvaril načrtov, bi bil danes verjetno slaven rocker. Ampak tako je pač bilo in verjamem, da se je na koncu vse izteklo tako, kot je prav.

Kako pa je potem rocker Hans Sigl prišel na idejo, da se vpiše na ure baleta?

Rock bend je bil aktualen po maturi, ko se v Vorarlbergu šolal za učitelja. Ko pa sem odkril gledališče, se preselil v Innsbruck in postal del Tirolskega deželnega gledališča, sem se zavedal, da se moram izobraževati tudi sam. Veliko časa sem preživel s pevci, režiserji, igralci in v želji nabiranja novega znanja sem se vpisal tudi na ure otroškega baleta. Zavedal sem se, da me utegne pot v prihodnje odnesti tudi v muzikal, zato sem se želel naučiti plesnih korakov. In začel plesati balet.

Pa danes še naredite špago?

Ne, to pa ne gre več. Dolgo je šlo, potem pa sem se malo polenil in prenehal vaditi, zato danes ne morem več tako zelo stegniti nog.

V času snemanja novih epizod Gorskega zdravnika stanujete v Ellmauu. Kako pogosto potem videvate svojo družino?

Nekoč sem sešteval in prišel do ugotovitve, da družino vidim prav tako pogosto kot drugi očetje, ki imajo drugačne poklice. Med posameznimi snemanji imam namreč večkrat nekaj dni prostih in takrat ta čas izkoristim za pot domov. Poleg tega so otroci sedaj že nekoliko starejši in imajo čez teden svoje opravke, tako da se vidimo, ko se nam urniki vsem poklopijo. Rekel bi, da dobro združujem družinsko in igralsko življenje.

Ste oboževalec ali oboževalka serije? Potem verjetno komaj čakate novo sezono. Začne se že 20. marca na POP TV!

Kako pa preživljate trenutke, ko ste z družino?

Živimo povsem običajno družinsko življenje. Gremo v kino, na sprehod, smučat ... To, kar družine pač počnejo. Tukaj ni razlik med znanimi in manj znanimi. Tudi Brad Pitt in Angelina Jolie sta svoje otroke peljala v živalski vrt, ker sta jim želela pokazati žirafe. Edina razlika je v tem, da so ob njunem obisku živalski vrt za ostale obiskovalce zaprli, ob našem pa pač ne. Vsi starši svoje otroke peljejo v živalski vrt in skupaj počnejo povsem običajne stvari. Ne glede na to, ali so znani ali ne. Razen morda Michael Jackson, a tudi on je za svoje otroke dal zgraditi zabaviščni park. No, tisti, ki nimamo toliko denarja, da bi otrokom zgradili lasten zabaviščni park, pa jih pač peljemo v katerega izmed že obstoječih.

Martin Gruber ima hčerko Lili, ki je v tistih letih, ko se še odloča, kaj bi rada počela v življenju. Hans Sigl pa ima doma štiri otroke, tri fante in eno punco. Se tudi oni še odločajo, kaj bi postali ali je to že odločeno? Bo morda kateri izmed njih šel po vaših stopinjah?

Res je, doma imam štiri otroke in trenutno nič ne kaže na to, da bi kateri izmed njih šel po mojih stopinjah. A če bi se kateri odločil za igralski poklic, mu tega ne bi prepovedoval ali odsvetoval. Ni pa še povsem jasno, kakšne poklice si bodo izbrali, nismo še tako daleč.

Za razliko od Martina Gruberja ste vi že več kot desetletje srečno poročeni. Kaj je glede na vaše izkušnje skrivnost srečnega zakona?

Kaj pa vem. Biti je potrebno pozoren drug do drugega, se veliko smejati in se poslušati. Po svetu je potrebno hoditi z odprtimi očmi in ušesi, tako v karier kot tudi v partnerstvu. Le tako lahko zveza deluje. Tudi če je eden izmed partnerjev preveč egoističen, lahko hitro pride do težav. S soprogo sva doma enakopravna, naloge si deliva, se podpirava, si svetujeva in morda je ravno to skrivnost za najino srečo.

Hansova žena ni ljubosumna na njegove oboževalke. (Foto: POP TV)

Pa vaša soproga ni nič ljubosumna na vaše oboževalke?

Ne, ker se oba zelo dobro zavedava, da je to del poklica. Poleg tega širni svet ve, da sva srečno poročena in nihče niti ne daje razlogov za ljubosumje.

20. marca na naše male zaslone prihaja deseta sezona priljubljene serije Gorski zdravnik. Kaj si gledalke in gledalci lahko obetamo od nje?

Tega vam ne smem izdati, ker je potem ne boste gledali (smeh).

Niti kakšno malenkost?

Povem naj samo, da se bodo temni oblaki nekoliko razblinili, Martin Gruber si bo glede številnih stvari prišel na jasno in ponovno se bo zdelo, da se vse postavlja na svoje mesto. Deseta sezona je kar zadeva odnose morda ena bolj mirnih, a ima zelo veliko močnih zgodb. To pomeni, da bo veliko zelo lepih, čustvenih primerov, na zasebnem področju pa se bo zdelo, da je Martina srečala pamet. Morda bodo gledalci enkrat ali dvakrat nekoliko trepetali za svojega doktorja Gruberja, ampak bo preživel, brez skrbi.

No, že v enajsti sezoni, ki jo bomo ravno začeli snemati, pa bo spet ... Ne bom povedal (smeh). Vam pa zagotavljam, da se Gorskega zdravnika splača gledati, saj bo napeto.

Za katero žensko pa bo v novi sezoni bilo srce Martina Gruberja: za Anne, Rike, morda Sussanne? Ali pa si lahko morda ponovno obetamo kakšno novo žensko v njegovem življenju?

(se namuzne) Boste videli. Povem lahko le, da bodo v igri vsa tri dekleta, ki ste jih omenili.

Zvezdnik serije Gorski zdravnik pride v Slovenijo 16. marca. (Foto: POP TV)

Kako dolgo pa bi pravzaprav še želeli biti gorski zdravnik? Se ne bojite, da bi vas vloga začela dolgočasiti?

To je dobro vprašanje. Dolgčas ne bo nikoli, ker z vsako sezono razvijamo in načrtujemo nove zanimive stvari in prigode. Poleg tega imam kot igralec med snemanji posameznih sezon možnost početi tudi številne druge zanimive stvari. Trenutno denimo snemam zvočne knjige.

Kaj pa vem, zagotovo se ne bom igralsko upokojil kot gorski zdravnik. Bilo je življenje pred Martinom Gruberjem in zagotovo obstaja tudi življenje po njem. Nekega jutra se bom zbudil in bom enostavno vedel, da je čas za slovo. In takrat boste zagotovo prvi, ki vas bom obvestil o tem.