"Ko sem prejel klic za oddajo MasterChef, me je najprej prešinilo to, da je res povezava med slikarstvom in kulinariko. Ko sem še živela v Parizu, sem hodila mimo slaščičarne in opazovala sladice, ki so jih tam skreirali, in moram priznati, da so bila prava mala remek dela. Na POP TV sem sicer tudi kuhala že v Skritem šefu. Tam mi je tisto, za kar sem mislila, da mi ne bo, super uspelo in obratno. Najbolj mi je uspela moja sladica pijana Eva," se spominja nekdanja Slovenka leta, slikarka Irena Polanec.





"Ne bom prestroga. Kritika, ki ni dobronamerna, ni kritika," je povedala tokratna gostja oddaje. (Foto: POP TV)

Pred tekmovalci je tokrat izziv, ki bo zahteval, da pripravijo sladico, ki bo izražala umetniško zgodbo s ptičje perspektive. Polančeva bo njihovo kreacijo ocenjevala po umetniški plati, sodniki pa bodo svoje mnenje podali, kar zadeva okuse.



"Hrana je prva in najbolj pristna človekova ljubezen. Vidim povezavo. Človek si je vedno želel dobre stvari, lepe, vsi si želimo isto: ljubezen, lepoto, dobroto. K vsemu temu težimo. Najlepše slike prihajajo iz narave, pa naj gre za slikarstvo ali kulinariko. Noben slikar ne more tako natančno skopirati narave. Tudi slikarjem nam je navdih narava. Kot sončni zahod ali vzhod, s prvim nekaj umira, z drugim se nekaj rojeva. Umetnost ni kruh življenja, kruh je pred umetnostjo. Umetnost je vino življenja," nam je poetično razložila umetnica.





"Jaz bi vam pripravila kaj morskega, školjke, najbrž tudi polže in za sladico pijano Evo," nam je zaupala Polančeva. (Foto: POP TV)