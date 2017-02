Iryni so se uresničile največje otroške sanje

Iryna Osypenko Nemec (Foto: osebni arhiv)

Kaj vam pomeni sodelovanje v največjem plesnem televizijskem šovu Zvezde plešejo?

Izpolnitev prvih otroških sanj, ker zaradi takšnih in drugačnih razlogov nisem postala plesalka. Prva in najgloblja želja je bila, da bi postala balerina, vendar so mi zaradi moje višine odsvetovali to pot. Kot pa se je kasneje izkazalo, sem žal tudi za ples v paru previsoka. Po premisleku pa sem izbrala tak poklic, v katerem je moja višina prednost in ne ovira.

Kaj pričakujete od oddaje Zvezde plešejo in kaj sporočate gledalcem?

Pričakujem veliko dela. Naporne treninge. Veliko novega znanja, novih doživetij in novih prijateljev. Gledalci, bodite prosim prizanesljivi do nas nastopajočih.

Kaj ti pomeni ples?

Nekje sem prebrala, da je ples šport bogov. S tem bi se kar strinjala. Ples je združitev umetnosti in športa. Povezuje glasbo in igro z močjo, ki jo potrebuješ, da izpelješ nastop. Zame je ples tudi sprostitev in trening za celotno telo, način izražanja in veliko zadovoljstvo. Ples je ena od najlepših umetnosti.

Kako pomemben del tvojega življenja je plesanje?

Takrat, ko mi recimo vreme ne dopušča, da bi se odpravila v naravo, velikokrat doma zaplešem, da začutim vse mišice, razgibam celo telo in potem se tudi veliko bolje počutim. Ples osvobaja od napetosti in stresa, je neke vrste terapija.

Kje najraje plešeš?

Najraje zaplešem kar doma, zato ker se tako najbolje sprostim. Padem v nek svoj zen.

Kdaj si nazadnje plesala?

Danes, preden sem napisala ta intervju. Tistemu, kar jaz rada plešem, lahko rečem kar freestyle, peti pa zraven ravno ne zmorem. Ko plešem pa lahko samo odpiram usta, torej na playback. (smeh) Za intenzivno plesati in peti sočasno pa moraš res biti profesionalec.

"Strasten je lahko vsak ples, vse je odvisno seveda od tega, s kom ga zaplešeš." (Foto: osebni arhiv)

Kakšni so tvoji spomini na srednješolske plese?

Nimam posebnih spominov, nekaj časa sem tudi hodila v plesni krožek, potem smo se z družino odselili v drugo državo. Zaradi narave dela mojega očeta, smo se veliko selili, zaposlen je bil namreč pri vojaškem letalstvu takratne Sovjetske zveze.

Kdaj si bila nazadnje na plesni predstavi? Kaj ti je bilo najbolj všeč?

Nazadnje sem si ogledala baletno predstavo Romeo in Julija na Festivalu Ljubljana. Balet obožujem, ker je zame ena od najlepših umetnosti. In kot sem že omenila, prva poklicna otroška želja.

Je spomin na maturantski ples zate nekaj lepega, ali travma?

Vse je bilo lepo in zabavno. V Ukrajini namreč ne plešemo na maturanskem plesu četvorke, kot se počne v Sloveniji. Zato ni bilo potrebnih nobenih dodatnih plesnih priprav. Glavna skrb je bila seveda obleka.

Ginger Rogers ali Judy Garland?

Marilyn Monroe. Zakaj pa ne. (smeh)

Kateri je zate najbolj strasten ples?

Strasten je lahko vsak ples, vse je odvisno seveda od tega, s kom ga zaplešeš. Če je prisotna kemija, je tudi dunajski valček lahko zelo strasten.

Polka ali valček?

Valček, ker je bolj eleganten.

Najboljša filmska plesna scena je …

Veliko jih je. Meni so najljubši prizori, kjer se ples prepleta z romantiko. Recimo Step up s Channing Tatumom. Ali pa tango prizor s Colinom Firthom in Jessico Biel v filmu Easy Virtue. Najraje imam pa Black swan seveda zaradi baleta.

Zakaj so latinskoameriški plesi boljši od standardnih?

Vsak ples je poseben in kot amaterka bi zelo težko označevala, kateri je boljši in kateri ne. Bi pa z velikim veseljem odplesala prav vsakega.

"Ples je združitev umetnosti in športa. Povezuje glasbo in igro z močjo, ki jo potrebuješ, da izpelješ nastop," pove Iryna. (Foto: osebni arhiv)

Sanjski plesni flashmob je …

Najprej mi na misel pride prizor iz filma Friends with benefits z Milo Kunis in Justinom Timberlakom.

Zakaj se veseliš nastopa v oddaji?

Zato, ker bom lahko plesala in to mi ogromno pomeni. Vem, da bo naporno, ampak bom uživala vsak trenutek in se pri tem poskusila čim več naučiti.

Kateri ples si najbolj želiš odplesati?

Prav vsakega bi rada odplesala, zato, da se ga naučim. Če pa pogledam, kateri ples mi bolj leži, kateri izraža moj karakter, bi rekla, da je pa to najbrž rumba, pa tudi tango.

Kdo je tvoj sanjski plesni partner?

Miha Vodičar in Valentin Chmerkovskiy. Miha je dvakratni svetovni prvak in ima vse kar mora imeti zmagovalec. Valentina si pa sami poguglajte, da ugotovite zakaj. (smeh)

Greš na zmago ali …

Poskušala bom iti čim dlje, da pridobim čim več znanja. Vsak ples bo zame zmaga, če ga bom dobro odplesala.

Se vidite v plesnem svetu po koncu tekmovanja?

Težko kaj rečem, zakaj pa ne?

Plesni čeveljci … se jih veselite ali bojite?

Veselim se seveda. Navajena sem takšnih in drugačnih petk, tudi doma jih imam nekaj, tako, da upam, da ne bo problemov. Sploh pa naj bi bile plesne pete v primerjavi s takšnimi, kot jih nosim na pisti, pravi copatki.

Iryna pričakuje veliko napornih treningov, novega znanja in sklenjenih prijateljstev. (Foto: osebni arhiv)

Kako pa vidite plesne obleke? Komaj čakate, da oblečete ta glamur?

To pa res komaj čakam. Že tako ali tako obožujem modo in lepe obleke, plesne pa toliko bolj bleščeče in opazne.

Kako ste se pripravljali na začetek? Ste si ogledali tuje oddaje?

Malo že, da vidim zaporedje dogajanja. Nisem pa želela izgubljati preveč časa za računalnikom, sem se raje malo razgibavala in raztegovala. Pa tudi na kondicijo nisem pozabila.

Imate morda kakšnega plesnega vzornika v tujih oddajah ali na splošno na plesnem parketu?

Ne bi rekla ravno vzornika, je pa veliko ljudi, ki so lahko navdih. Moram pa obvezno omeniti, da so slovenski plesalci na mednarodni sceni izjemno uspešni in spoštovani, nenazadnje imamo kar nekaj svetovnih prvakov.

Česa se najbolj bojiš?

Najbrž poškodb. Če se bom preveč zagnala, sem namreč perfekcionistka, se lahko zgodi, da ne bom dovolj pozorna na telo in bom šla krepko preko svojih zmožnosti.

Ne zamudite prve oddaje šova Zvezde plešejo 12. marca na POP TV.