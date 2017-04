Ivana Kobilca - Karpatska volkulja

Bil je oblačen dan z akademskim slikarjem Mirsadom Begićem sva se srečala v centru Ljubljane. V glavnem mestu ni niti enega kipa posvečenega Ivani Kobilci. Njen kip je postavljen v Podbrezjah na gorenjskem. Tam je Ivana z družino preživljala poletja in tu je nastala zasnova za najbolj priljubljeno sliko obiskovalcev Narodne galerije, sodeč po anketi, ki jo ti med obiskom izpolnijo. Mirsad Begić je v Podbrezjah upodobil podobo Kobilce, ko je bila slikarka stara 28 let in ravno v teh letih je ustvarila obe omenjeni znani umetnini, mimogrede pohvale za delo je prejela od svetovnih kritikov.

Na poti v Podbrezje sva se z gospodom Begičem pogovarjala o njeni energiji, značaju, ki vodi umetnika do popolnosti. Bila je boemska umetnica, Ljubljana kjer je nazadnje umrla je bila zanjo pretesna. Dolgo je živela v Sarajevu, ki je bil takrat precej bolj boemski kot Ljubljana. Pred tem je živela v evropskih prestolnicah. Živela je v komuni, kjer se je kadil opij, prakticirala se je monogamija, ekstremno vegetarijanstvo in homoseksualnost. Njena najboljša prijateljica jo v dnevniku opiše kot karpatsko volkuljo, ko se je napila z brinovcem.

Nenavadno življenje velike slikarke je zapisano tudi v njenih umetninah. Izvedeli boste kdo so ljudje na njenih slikah, kje so nastale in zakaj ter kaj se je z umetninami dogajalo po njeni smrti.