Iz Revnega milijonarja v Davida Copperfielda

Danny Boyle in Dev Patel z Revnim milijonarjem. (Foto: Reuters)

Igralec je prejel bafto za najboljšega igralca v stranski vlogi (film Lev: Dolga pot domov) (Foto: AP)

V nastajanju je film Osebna zgodovina Davida Cooperfielda, ki bo nastal pod taktirko Armanda Iannuccija (režiser satire Stalinova smrt). Režiser in soscenarist Iannucci pa bo pri upodobitvi zgodbe o Davidu Copperfieldu, ki si utira pot v kaotičnem svetu, ubral sodobnejši pristop. Režiser, ki je hkrati tudi producent, je scenarij napisal z dolgoletnim partnerjem Simonom Blackwellom. Kot Copperfield pa bo zaigral britanski igralec Dev Patel, ki je debutiral kot Anwar v priljubljeni britanski televizijski seriji Mularija in zaslovel z Revnim milijonarjem.

Delo David Copperfield, ki je prvič izšlo leta 1850, velja za vrh Dickensovega romanopisja. Ustvaril ga je deloma po lastnih življenjskih izkušnjah, preoblikovanih po načelih sentimentalnega, deloma humorno grotesknega realizma. Glavni junak v prvi osebi pripoveduje o svojem življenju, od otroštva do srečnega družinsko-zakonskega konca. Celota se dogaja v okolju malih ljudi, ki so ostro razdeljeni na dobre in izjemno slabe.

Večkrat nagrajeni igralec Dev Patel je nazadnje nastopil v drami Lev: Dolga pot domov, ki je nastala po spominih Sarooja Brierleyja. Upodablja ganljivo zgodbo o dečku iz indijske vasice, ki nekega dne izgubljen pristane v večmilijonski Kalkuti, po številnih krutih preizkušnjah pa ga posvoji avstralski par. Lev si je prislužil šest nominacij za oskarja, vključno z Devom Patelom za glavno moško vlogo.