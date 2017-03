Janez Usenik: Stava – kdor prvi dobi oceno 6 od Škufce, mora vsem plačati pijačo!

Janez Usenik pravi, da je, tudi če bo izpadel v tokratni oddaji, že presegel lastna pričakovanja. (Foto: POP TV)

Dejstvo je, da je Janez Usenik poleg novinarskega dela vpet tudi v kariero stand-up komika, za povrhu pa je v pripravi tudi muzikal Vesna, za katerega je je spisal scenarij oz. libreto. Seveda pa je v zadnjem času najbolj okupiran z novimi in novimi koreografijami, ki jih vsakotedensko vadi s soplesalko Majo Geršak za največji plesni šov te pomladi Zvezde plešejo. Povprašali smo ga o tem, kako usklajuje svoje delo, muzikal, ples in kaj pripravlja za tokratno oddajo.



"Na srečo sem libreto za muzikal Vesna dokončal že pred štirimi meseci, tako da jim zdaj pustim, da še oni opravijo svoje delo. Za danes sem 'fasal' izziv, da sem moral naštudirati ples, ki loči fante od moških, precej sem se ga bal. Odrasti moram v odločnega moškega v minuti in pol, kar mi sicer v 40 let do zdaj še ni uspelo v resničnem življenju, kar je bil zame velik zziv. Šli pa smo stavit, da tisti, ki bo prvi dobil oceno 6 od Škufce, mora vsem plačati pijačo. Pri plesu gre za enega drznejših projektov, kjer se počutim kot riba ven iz vode, čeprav sem sam sebe presenetil in četudi grem danes domov, bom zadovoljen, ker sem že dosegel več, kot sem pričakoval," nam je zaupal vedno zgovorni in dobrodušni novinarski kolega.



