Janez Usenik: Kostumi ti pomagajo postati nekdo drug

Janez Usenik (Foto: POP TV)

Kaj ti pomeni sodelovanje v največjem plesnem televizijskem šovu Zvezde plešejo?

Predvsem velik izziv in tudi čast, da sem dobil povabilo.

Kaj pričakuješ od oddaje Zvezde plešejo in kaj sporočaš gledalcem?

Pričakujem, da bo dvignila ugled plesa v Sloveniji in zanimanje zanj. Gledalcem sporočam, da naj se na našem primeru učijo, da je ples res dejavnost za vsakogar, v kateri lahko uživaš, da je sram pred tem, kako plešeš odveč, hrati pa, naj občudujejo delo tistih, ki so plesu posvetili življenje.

Kaj ti pomeni ples?

Nekaj, kar sem vedno občudoval in vsaj občasno užival v njem.

Kako pomemben del tvojega življenja je plesanje?

Ni med najpomembnejšimi. A umetnost, izražanje sebe, to je pomemben del mojega življenja, sploh če je združen z zabavo. Sem pa ples sodi.

Kje najraje plešeš?

V kuhinji. Ker v kopalnici preveč drsi.

Kdaj si nazadnje plesal?

Včeraj. In, da, sem pel zraven. Bil je pa improviziran, 'cool' ples. Vsaj meni se je zdel tak, ni bilo prič, ki bi to zanikale.

Kakšni so tvoji spomini na srednješolske plese?

Lepi. A to je bil čas metala in grungea, bolj podobno koreografiranemu pretepu, kot klasičnemu plesu.

Najbolj strasten ples je zanj rumba. (Foto: POP TV)

Kdaj si bil nazadnje na plesni predstavi? Kaj ti je bilo najbolj všeč?

Priznati moram, da prav na plesne predstave nisem zahajal veliko. Sem pa ples občudoval v okviru drugih predstav - dramskih, opernih in na muzikalih. Spomnim se, kako me je navdušila balerina, ki je v okviru opernega festivala v Veroni nastopila v Aidi. Kar malo ponosem sem bil, da je 'naša' (bila je Slovenka, a ime sem do danes pozabil).

Je spomin na maturantski ples zate nekaj lepega, ali travma?

Zelo lep spomin. Bil je prijeten večer in nepozaben žur. Pa še sošolke v maturantskih oblekah ... Veste tisti trenutek, ko se vprašaš, ali si bil štiri leta slep. Kdaj so one postale dame, med tem, ko si ti še vedno mulc?

Fred Astaire ali Gene Kelly?

Astaire. Kot pravijo, je bil on plesni aristokrat, sam Kelly pa se je označeval za "proletarca". No, ni bilo take razlike, ampak res je imel Kelly neko nonšalantno eleganco.

Kateri je zate najboj strasten ples?

Rumba. Ker pač je.

Polka ali valček?

Valček, isti razlog kot pri izboru med Astaire-om in Kelly-jem.

Najboljša filmska plesna scena je …

Tango du Roxanne iz Moulin Rouge, neverjeten naboj s plejado čustev.

"Umetnost, izražanje sebe, to je pomemben del mojega življenja, sploh če je združen z zabavo. Sem pa ples sodi." (Foto: POP TV)

Zakaj so latinskoameriški plesi boljši od standardnih?

Niso. So popolnoma enakovredni.

Sanjski plesni flashmob je …

Sanjski ... Predstavljajte si velike demonstracije. Naenkrat se iz oči v oči znajdeta skupina protestnikov in skupina policistov v polni opremi. Potem pa odplešejo ples band iz East side story - zakaj? Ker bi to dokazalo, da smo prišli dovolj daleč, da vemo, da nasilje ničesar ne prinese.

Zakaj se veseliš nastopa v oddaji?

Odgrniti malo zaveso in videti, kaj se skriva za njo, je bila od nekdaj moja strast. Prav zanima me, kakšen bo svet plesa videti z druge strani.

Kateri ples si najbolj želiš odplesati?

Mogoče tango, zaradi zgodovine tega plesa, ali pa foxtrot, ker bi radi izvedel, zakaj hudiča se tako imenuje. Lisice ne hodijo tako, sem jih opazoval.

Kdo je tvoj sanjski plesni partner?

Komičarka Tina Fey, ker bi naredila iz tega zabaven šov.

Greš na zmago ali …

Grem na zmago nad samim sabo in zadovoljen bi bil s častnim porazom, ko lahko rečem, da so bili drugi boljši, ne jaz slab.

Se vidiš v plesnem svetu po koncu tekmovanja?

Kako bi se videl v tem svetu? Recimo tako, da me pokliče Andy Blankenbuehler in mi reče - "Zdravo, pripravljamo plesno predstavo na Broadwayu, pa bi rad vprašal - imaš številko Mihe Krušiča?"

Plesni čeveljci … se jih veseliš ali bojiš?

V tem primeru lahko odgovorim z nesmrtnimi besedami Damjana Murka - srečen sem, da sem moški.

Kako vidiš plesne obleke? Boš kazal 'ljubezenski tepih' kot ga pogosto profesionalni plesalci?

Kostumi so nekaj najlepšega v vsaki predstavi. Pomagajo ti postati nekdo drug, lepo jih je nositi, sploh 'nadzemeljske'. Razmišljam pa o depilaciji.

Kako si se pripravljal na začetek?

Nekaj sem si pogledal ... Madonca, so dobri.

Imaš morda kakšnega plesnega vzornika v tujih oddajah ali na splošno na plesnem parketu?

Ne zares. Vzornik mi je vsakdo, ki se temu posveti.

Česa se najbolj bojiš?

Da bi se zgodilo kaj, zaradi česar bi se nastop ustavil. To je na odru največja sramota. Show must go on!

