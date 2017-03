Je to najboljši Wolverine do zdaj?

Zgodba Wolverina je stara že več kot 40 let, prvič smo ga lahko ujeli v stripu leta 1974, ko je bil le eden od mnogih superherojev v obsežnem Marvel vesolju. Čeprav na začetku ni bilo mišljeno, da bo postal eden od nosilcev Marvela, pa je čez leta pridobil obsežno bazo oboževalcev in tako dobil svoj prostor pod žarometi. Nato so prišli pod okrilje filmskega studia 20th Century Fox filmi in kar 17 let je bil Hugh Jackman 'ujet' v koži tega junaka. Jackmana v vlogi Wolverina smo na filmskem platnu tako videli kar devetkrat, prvič leta 2000 v Možeh X, zadnjič letos v Loganu.

Wolverine se je postaral. Ironično - kovina, ki ga je naredila nepremagljivega pa ga počasi ubija ... (Foto: Blitz)

Prvi samostojni film o tem junaku je bil Možje X na začetku: Wolverine (režiser Gavin Hood), ki je prejel mešane kritike, režiser James Mangold se je nato nekako odkupil s filmom Wolverine, letos pa je zadnje poglavje Mangold zaključil z Loganom. Filmski studii zgodbe o superherojih prodajajo kot material za odraslo občinstvo, a roko na srce, vse do Deadpoola so se ustvarjalci držali nazaj, realizem nasilja je bil postavljen na stranski tir – liki, dogajanje ter zgodba je bila bolj v navezi s Telebajski kot nekaj, kar je namenjeno odraslemu občinstvu. Seveda ni nobene potrebe, da so ti filmi nekaj, kar bi prilezlo iz grozljive Cronenbergove zakladnice, a skrivanje krvi, kletvic, golote in človeškega trpljenja samo zato, da pridobiš čim več publike, je marsikomu pustilo grenak priokus. Deadpool je lepo pokazal, da je skrivanje realne človeške slike pač nepotrebno. In Wolverine je dokaz za to – lik ni samo superjunak, ampak ima tudi tiste slabe, temne plati človeka – trpljenje, izbruhi jeze, želja po krvi in maščevanju ... Lik Logana je šel v stripih skozi pekel, to ga je naredilo človeškega in ga še bolj približalo ljudem.





Laura ali X-23 ... v laboratoriju 'vzgojena', da ubija ... (Foto: Blitz)

In točno to lahko rečemo tudi o novem filmu Logan. V osnovi film o superjunakih, toda ovit v delikatno dramo, ki nas postavi v distopični svet leta 2029. Mutantov skorajda ni več. Od sveta odmaknjeni, zlomljeni in bolehen Logan se zapija v svojem skrivališču v zakotju blizu mehiške meje, kjer se preživlja z občasnim delom kot najeti šofer. Njegova sostanovalca v izgnanstvu sta izobčenec Caliban in veliki Charles Xavier, ki ga pestijo čedalje hujši bolezenski napadi – ironično in tragično, največji um na svetu se spopada z demenco ter ne more kontrolirati svojih moči. Toda Loganov poskus, da se skrije pred svetom, ogrozi prihod skrivnostne ženske, ki Logana panično prosi, da poskrbi za Lauro, neznano 12-letno dekletce.



Toda Logan ne želi več igrati superheroja, naveličan in v bolečini želi pozabiti na stari svet, pozabiti na to, kar se je zgodilo, zlomljen misli samo še na slovo – tudi v obliki naboja iz adamanta ... A znova je vržen v središče dogajanja, nenavadno, tiho dekletce ter Xavier ga prepričata, da se odpeljejo v raj – neznani kraj, kjer bo Laura varna pred korporacijo, ki jo hoče ubiti.



Ko se je pojavil prvi napovednik, so mnogi razmišljali, če bo šla zgodba v smeri stripa Old Man Logan, nekaj vzporednic v filmu sicer zasledimo, a zgodba stoji na lastnih nogah ter recimo, da nekako sledi zgodbi iz Wolverina (2013), kar je režiser v majhnih dozah tudi nakazal – Logan ima še vedno na steni obešen samurajski meč ... Potem pa je tukaj linija iz Možje X: Apokalipsa, v kateri je korporacija prišla do Loganove krvi – in tukaj se stvar zaplete ... Kdo je 12-letno dekle, ki ima enake moči kot Logan ... Xavier ve ... Logan noče verjeti.





Veliki Charles Xavier, prav tako postaran, zlomljen in izgubljen, tava v zmedenosti, toda v prebliskih lucidnosti se po eni strani bori z grdo resnico iz preteklosti, po drugi strani pa želi popolnoma zaužiti še tistih nekaj trenutkov jasnosti, ki mu jih ostaja. (Foto: Blitz)

Če je Logan do zdaj v filmih nastopal bolj kot ne večinoma v svoji herojski vlogi, pa ga je Mangold tokrat naredil izredno človeškega – v bistvu je vse mutante v filmu pokazal kot človeška bitja, z vsemi svojimi slabostmi, z vsemi človeškimi tegobami, z vso bolečino in vprašanji o obstoju – junaki so v tem trenutku najbolj na tleh, najbolj šibki in ranljivi. Film je tako prej intimen vpogled v življenje ljudi, ki jih je življenje uničilo, kot herojska akcija. Seveda je akcija, seveda so boji, a tudi to je prikazano na intimen, človeški način, z bolečino, obupom in jezo, brez mačizma in napihnjenosti, a še vedno s prefinjenim, na trenutke grozljivim pridihom legendarnega Freddyja Kruegerja.



Skozi distopičen svet nas je tako režiser popeljal na nekakšno 'pobesneli Max' popotovanje, medtem pa nas mutantka Laura (X-23) spomni na lik deklice Eleven iz serije Stranger Things – ustvarjena in vzgojena v laboratoriju, prvič zunaj v neznanem svetu, polna radovednosti, jeze in zavedanja lastne moči. Dafne Keen, ki je filmska debitantka, je dobro ujela temačno plat Laure, njen bes, jezo in moč, a ohranila otroško hrepenenje po družini. Potem je tu Patrick Stewart, ki je betežnega profesorja zaigral izredno realistično, otožno, krhko, a hkrati je v svojo igro dodal simpatičen humor, ki je razbremenil težke trenutke in nam jih še dodatno približal.

Celovečerec, kjer gledalca mogoče zmoti le sama dolžina filma, kajti za kanček se zgodi, da se zalotiš v dolgčasu, je zanimiva mešanica drame, znanstvene fantastike, futurističnega - distopičnega filma, popotniškega filma, na trenutke celo zadiši po vesternu – režiser je v film zanimivo vpletel delčke kultnega vesterna Shane iz leta 1953, ki je zelo dobro – celo briljantno, povezal določene dele filma. Omeniti je treba še glasbo – minimalistična glasba Marca Beltramija je daleč od pompoznosti, ki jo je ponavadi slišati v podobnih filmih, epskosti ni bilo, pretanjena in melanholična je lepo sovpadala s filmom, nekateri bi mogoče imeli kritiko le proti koncu filma, kjer je glasba še vedno subtilna, a mogoče za koga premalo epska glede na končno (epsko) dogajanje. Toda skupaj z besedami glavnih likov zelo rahločutno pove točno to, kar v tistem trenutku mora ...



Film tako ni le zaključek neke filmske zgodbe ali lika, ampak tudi slovo Jackmana kot Logana ter Stewarta kot profesorja X. Oba sta namreč že pred izidom filma rekla, da je tu njuna zadnja igra v teh vlogah – in to se občuti tudi v samem filmu – občutek, da je celotna ekipa v film dala svoje srce, je močno viden skozi celotno zgodbo, vsi vpleteni so naredili zelo oseben film in se od likov zelo dostojno in elegantno poslovili in za to ni bil potreben spektakel.



To see if I still feel

I focus on the pain



What have I become

My sweetest friend



I wear this crown of thorns

Upon my liar's chair

Full of broken thoughts

I cannot repair



Pesem Hurt (Nine Inch Nails), v napovedniku filma priredba Johnnyja Casha.