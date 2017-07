Jeseni dokumentarec o Spielbergu

Trikratni oskarjevec Steven Spielberg bo kmalu dobil svoj dokumentarec. (Foto: AP)

Susan Lacy bo film za ameriško televizijo HBO režirala na podlagi 30-urnega materiala, ki zajema pogovore s Stevenom Spielbergom ter njegovimi kolegi in drugimi sopotniki v njegovem življenju. Režiserka se je namreč pogovarjala z več kot 80 najrazličnejšimi ljudmi, med njimi tudi z igralci, ki so igrali v Spielbergovih filmih, od Toma Hanksa, Harrisona Forda, Daniela Day-Lewisa, pa do Leonarda DiCapria ter številnimi drugimi.

Dokumentarec bo prikazal celotno režiserjevo življenje, od njegovega otroštva, režij prvih uspešnic pa vse do ustvarjanja resnejših filmov, piše revija Rolling Stone.

Med drugim bo razkril tudi posnetke in dogajanje v zakulisju iz več Spielbergovih pomembnih filmov, kot so Žrelo, E.T., Jurski park, Schindlerjev seznam in Reševanje vojaka Ryana.

Dokumentarni film o režiserju, ki trenutno snema film The Papers s Hanksom in Meryl Streep v glavnih vlogah, bo premiero doživel predvidoma 7. oktobra.