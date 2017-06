Kaj nas čaka v zadnjem delu Usodnega vina?

Inja Zalta kot Nina Dolinar in Klemen Janežič kot Martin Rozman (Foto: POP TV)

Spletke, laži, prevare, ljubezen - vse to in še več smo lahko videli v štirih sezonah Usodnega vina. Se še spomnite, kako sta se Nina Dolinar in Martin Rozman spoznala? On je njo skoraj povozil, ko se je vračal v svoj domači kraj Pomjan. Čeprav se je že takoj videlo, da gre pri njima za ljubezen na prvi pogled, sta imela mlada zaljubljenca vedno kar nekaj ovir do skupne sreče. Za začetek sta prihajala iz sprtih družin, ki nista podpirali njune zveze. To ju seveda ni ustavilo in sta se za svojo ljubezen na vse pretege borila. V njuni življenji so prišli različni ljudje, ki so ju želeli razdvojiti.

Nocoj ne zamudite zadnjega dela priljubljene serije Usodno vino ob 20.00 na POP TV. Vse pretekle dele si lahko pogledate na VOYO.

Čeprav se je njuna ljubezen v zadnjem času ohladila – Martin je trenutno s primarijko Rebeko, Nina pa z Erikom – pa kot kaže ni umrla, saj še vedno nekaj čutita drug do drugega. Na to, kako se bo njuna ljubezenska zgodba končala, bo seveda treba počakati na zadnji del. Trenutno je situacija vse prej kot rožnata. Noseča Nina bo morala sprejeti pomembno odločitev. Bo uspela rešiti sebe in svojega otroka? Kako bo reagiral Erik na Ninino odločitev? Martin je v težkih trenutkih ves čas ob Ninini bolniški postelji, saj mu ni vseeno zanjo in ji stoji ob strani. Nina in Martin se spominjata starih časov, ko sta bila srečno zaljubljena. Bo Maks Zorc uspel razkrinkati Ines? Kakšna usoda čaka povzpetnico Karin in preračunljivega Matjaža? Kaj bo z bolnišnico in primarijko Rebeko ter Tiborjem? Odgovore na ta vprašanja boste izvedeli nocoj ob 20. uri na POP TV v zadnjem, 283., delu priljubljene serije Usodno vino.