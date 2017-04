Kako se znebiti posledic zime in se pripraviti na poletje?

Prazniki s šunkami, sladkarijami in poticami so mimo, čas je za projekt plaža. Kako se znebiti posledic zime in se pripraviti na prihajajoče poletje, dobro ve voditeljica kuharske oddaje Zdravo, Tereza. Našo Anjo je povabila v kuhinjo, kjer sta pripravili slastno, lahko in enostavno popraznično jed.