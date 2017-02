MasterChef izziv: novinarji pripravljali pire krompir

8. marca bo dan žena in kuharska drama. Takrat se namreč začne nova sezona kuharskega šova MasterChef Slovenija. 16 tekmovalcev bo kmalu pokazalo, kaj zna. Tokrat pa so se za štedilniki vrteli novinarji, tekmovalci so navijali, sodniki pa ocenjevali. In naloga? Pire krompir.