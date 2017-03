FOTO: Kataya: S Smrketo sva si podobni

''Ne vem zakaj, ampak ljudje so si me najbolj zapomnili po vlogi Smrkete, ki je ljubka in nesebična in hkrati krhka in močna. To veliko požrtvovalnost pa bo pokazala tudi v najnovejšem filmu Skrita vas. S Smrketo sva si podobni: za svoje najbližje se bo tudi žrtvovala, če bo treba in jim vedno stala ob strani. S Kuntnerjem je vedno najbolj zabavno delati in ker imamo en kup internih "foric", jih ne morem deliti, saj jih razumemo samo mi ... Drugače pa sem izredno srečna. da je prišel spet novi del Smrkcev, ki pa bo revolucionaren v smislu same zgodbe o teh malih bitjih. Več pa v kinu (nasmeh),'' je za 24ur.com povedala Kataya, ki je svoj glas posodila ljubki Smrketi.



Kataya je svoj glas spet posodila prikupni Smrketi. (Foto: Mediaspeed/Nejc Fon)

Kdo so slovenski Smrkci?

Poleg Katje Ajster – Kataye, ki je glas posodila Smrketi, so glas posodili tudi legendarni Janez Hočevar Rifle (Ata Smrk), Miha Rodman (Klada), Jan Bučar (Glavca) in Primož Vrhovec (Bistri) ter Jernej Kuntner (Gargamel), ki je ob enem tudi režiser slovenske sinhronizacije.

Smrkastična zabava pritegnila v kino tudi znane Slovence

Na mariborsko premiero filma sta prišli Maša Merc in Miša Margan. Nova animirana pustolovščina je navdušila družino znanega pevca Mirana Rudana, na ljubljansko premiero pa sta prišla fotograf Aleš Bravničar z družino in Boštjan Romih z družino.

Ekipa, ki je sinhronizirala film o Smrkcih: Kataya, Jernej Kuntner, Primož Vrhovec in Miha Rodman (Foto: Mediaspeed/Nejc Fon)

''Majhni Smrkci, veliki cilji''

Priljubljeni Smrkci v kampanji “Majhni Smrkci, veliki cilji” skupaj z UNICEF-om, Združenimi narodi in Fundacijo Združenih narodov spodbujajo k ustvarjanju boljšega sveta. Obiskovalci včerajšnje premiere, ki je potekala na predvečer dneva sreče, so skupaj s Smrkci podprli 17 ciljev trajnostnega razvoja.

Na ljubljanski premieri so se povabljenci sladkali s tole torto. (Foto: Kolosej PR)

Zgodba



Režiser animacij Spirit: Divji žrebec in Shrek 2 se podaja na novo pustolovščino globoko v gozd, kjer je skrita vas majcenih modrih bitij. Po dveh izletih v resnični svet, zvedave Smrkce čaka nepozabna pustolovščina v njihovem domačem gozdu. Smrketa med iskanjem svojega poslanstva v začaranem gozdu naleti na nenavadno bitje, ki jo vodi do skrivnostnega zemljevida. S pametnjakovičem Glavco, nerodo Klado in pogumnežem Bistrim se pogumna zlatolaska poda na smrkastično zabavno raziskovanje največje skrivnosti v zgodovini modrih nagajivcev.