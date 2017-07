Kdaj pridejo zombiji?

Z znanstveno-fantastično mojstrovino Metropolis Fritza Langa, ki je nekaj mesecev živel pri dr. Karolu Grossmannu, pionirju slovenskega filma, se je začel že 13. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Za povišan srčni utrip so poskrbele strašljive modne kreature in tako bo Ljutomer vse do sobote utripal v ritmu groze, vznemirljivosti in umetnosti.