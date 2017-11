Kdo bo novi Batman?

George Clooney kot Batman. (Foto: Reuters)

Igralca Bena Afflecka je pred časom doletela čast, da si je nadel slavni črn kostum in se preobrazil v enega največjih stripovskih junakov – Batmana. Pred njim so si ta slavni kostum nadeli tudi Adam West, ki je igral v seriji iz 60. let prejšnjega stoletja, sledil je Michael Keaton, ki je bil prvi pravi filmski Batman, sledili so še Val Kilmer, George Clooney in Christian Bale, zdaj pa ga upodablja Affleck.

V Hollywoodu pa so zdaj začele krožiti govorice, da se Affleck ne bo več vrnil na filmska platna kot Batman ter da režiser Matt Reeves (Pošastno, Zora Planeta opic ...) že išče novega igralca. Nadvse zagret pa naj bi bil še vedno igralec Jake Gyllenhaal, ki je že bil v dogovorih, da bi posnel film Batman: Na začetku, a je nato vloga šla Christianu Baleu.

Po pisanju tujih medijev si Gyllenhaal želi igrati super junaka že dlje časa, potegoval se je tudi za vlogo Spidermana, a scenarij je šel v roke Tobeyju Maguireju. Ko je Tobey razmišljal, da ne bo več snemal nadaljevanj, naj bi Jake že poskusil kostum, a si je Tobey vseeno premislil in zaigral še v Spidermanu dve in tri.

Čedalje bolj glasni pa so tudi oboževalci Michaela Keatona, ki je Batmana upodobil v prvih dveh filmih režiserja Tima Burtona. Čeprav Keaton šteje zdaj že 66 let so mnogi oboževalci prepričani, da bi še vedno najbolje prikazal tega ikoničnega junaka – četudi bi bil zelo postaran. Pred leti je celo Keaton dejal, da se še vedno vidi v tej vlogi – a ima en pogoj, delal bi samo z Burtonom.