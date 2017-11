Kdo je moril na kultnem vlaku?

Pred Herculom Poirotom je zahtevna naloga ... (Foto: Blitz film)

V najbolj brezčasni kriminalki vseh časov Umor na Orient Ekspresu poskuša sloviti zasebni detektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) razrešiti enega najbolj zloglasnih zločinov v zgodovini: po pretresljivem umoru bogatega poslovneža na razkošnem evropskem vlaku, ki sredi bridke zime drvi proti zahodu, mora uporabiti sleherni prijem, ki ga premore njegov poklic, da razkrije, kateri od ekscentričnih potnikov na vlaku je morilec, preden le-ta spet udari.

Roman Agathe Christie je izšel leta 1934 in velja za eno najbolj domiselno zasnovanih zgodb. Dobrih osem desetletij po izidu ostaja priljubljena med vedno novimi generacijami bralcev. Osupljiva priredba režiserja in igralca Kennetha Branagha, ki je okoli sebe zbral priznano igralsko zasedbo, pa občinstvo vabi na najbolj napeto popotovanje z vlakom, kar jih bodo kdaj doživeli.

Na kultnem vlaku se poleg Branagha med drugim peljejo še Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Michael Pena, Penelope Cruz in Judi Dench.

Film bo na sporedu slovenskih kinematografov od 9. novembra. (Foto: Blitz film)

"Agatha Christie je mojstrica v poglabljanju likov; raznoliki in barviti so, hkrati pa zlahka verjamemo, da so resnični. Po mojem uživa v literarnem blišču tega dejstva, toda v Orient Expresu imamo tudi pravi glamur. Pa sneg. Eleganco ter zlato obdobje romantičnosti in popotovanja. In imamo, seveda, tudi umor," povzema zgodbo, ki ga je popolnoma prevzela, Kenneth Branagh.

Klasična kriminalka, ki svoje plastično dodelane like natrpa v sloviti razkošni potniški vlak, jih premetava skozi napete prizore in jim v usta polaga odrezave dialoge, je bralce očarala že takoj ob izidu; navdušuje že več generacij z uganko, zločinom, zgodbo in z likom Hercula Poirota. Privlačnost slovitega Orient Expressa je Christiejin roman le še obogatil in potniki še danes odkrivajo njegove sijajne kupeje in postrežbo.

Kot velik občudovalec Agathe Christie in dolgoletni sodelavec producenta Ridleyja Scotta je bil scenarist Michael Green navdušen, ko so ga povabili, naj pripoved predela za velika platna. Četudi je pravi Christiejin oboževalec, mu je ta zgodba še posebej blizu: "Srečo imam, da je prav Umor na Orient Ekspresu moj najljubši roman Agathe Christie. Ne le da v njem nastopa njen meni najljubši junak Hercule Poirot, temveč ima tudi presenetljiv konec in je poln zanimivih ljudi. Prizorišče je veličastno in zaradi prav vsake podrobnosti ta zgodba vsaj zame izstopa kot najbolj posebna."

Med slavnimi potniki na Orient Ekspresu je tudi Johnny Depp. (Foto: Blitz film)

Kdo od slavnih potnikov je skrivnostni morilec?

Hercule Poirot je na Orient ekspresu, kjer prepozna dobrega prijatelja. Zaradi snega so po dveh nočeh po Istanbulu obtičali na Balkanu. Naslednje jutro najdejo Samuela Edwarda Ratchetta zabodenega (z 12 vbodi z nožem) v njegovem kupeju. Na vlaku je bilo s Poirotom 13 oseb, ki nimajo na videz ničesar skupnega, kar pa se spremeni, ko odkrijejo pravi identiteto umorjenega in večine drugih na vlaku.