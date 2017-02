Keanu Reeves ostaja nepremagljiv

Za Reevesa je bil odgovor na dlani: s še več akcije, v še večji razsežnosti in s poglobljenim pogledom v notranje boje naslovnega junaka. Glede na zgodnje kritike vse kaže, da bo nadaljevanje več kot uspešno.

V novem poglavju se je legendarni najeti morilec John Wick (Keanu Reeves) primoran vrniti iz upokojitve, saj njegov nekdanji družabnik načrtuje prevzem nadzora nad sumljivo mednarodno organizacijo plačancev. Ker je zavezan s krvno prisego, da mu pomaga, se John poda v Rim, kjer se spopade z nekaterimi najnevarnejšimi plačanimi morilci na svetu.





Vsi navdušenci nad kultno trilogijo Matrica (The Matrix) bodo veseli ponovnega združenja dveh velikih igralskih imen - Keanu Reeves in Laurence Fishburne (v Matrici Neo in Morpheus) sta namreč v filmu John Wick 2 na velikih platnih ponovno skupaj prvič po 14. letih.

Film JOHN WICK 2 si lahko v kinu ogledate od 23. februarja. Distributer filma je podjetje BLITZ Film & Video Distribution.

