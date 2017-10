Kim Cattrall: Ker sem rekla ne, še nisem diva in ne gre za denar

Kim Cattrall se je odpovedala vlogi Samanthe Jones, ki jo prepušča kakšni drugi igralki. (Foto: AP)

Razprava okoli odpovedi tretjega filma Seks v mestu se nadaljuje, saj se je oglasila še Kim Cattrall, ki je pokomentirala besede soigralke Sarah Jessice Parker, ki je pretekli teden oznanila, da tretjega filma ne bodo posneli.

Parkerjeva je dejala, da je zadeva propadla zaradi nemogočih zahtev Cattrallove, sicer pa so določeni viri zatrdili, da je to "čista neresnica in da krožijo številne govorice, omenjeno pa je čista fikcija".

Cattrallova se je zagovarjala, da je bila njena edina zahteva, da pač ni želela posneti tretjega filma, kar se je sicer odločila že lani. "Ta trenutek je precej neverjetno, da imamo negativno publiciteto glede nečesa, kar sem prej govorila celo leto in da sem zato zahtevna ali diva. Menim, da bi morali biti ljudje pri Seksu v mestu in predvsem Sarah Jessica Parker prijaznejši. Ne vem, kaj je njena težava, nikoli nisem vedela. Obstaja resnična naklonjenost, ki obstaja že dolga leta. Oboževalcem nočem ničesar uničiti, saj smo bile vedno za opolnomočenje in za to, da se ženske postavijo zase. Soigralk ne vidim prav dosti, saj imajo vse otroke, jaz sem deset let starejša, skupne stvari smo imele glede serije, ta pa pa je končana," je Cattrallova povedala v intervjuju za oddajo Life Stories Piersa Morgana.

A očitno težava ni v denarju ali da bi bila Kim proti temu, da film dejansko posnamejo. "Nikoli nisem zahtevala več denarja, sploh ne gre za to, da bi bila diva, to je absolutno smešno. Ne gre za denar, več prizorov, gra za trdno odločitev, da to poglavje končam in začnem novo. Stara sem 61 let in to je zdaj. Želim, da posnamejo film, če ga želijo. Super vloga je, igrala sem jo preko ciljne črte, bila mi je všeč in zdaj bi jo morala dobiti druga igralka. Ali pa naj ustvarijo nov lik, morda serija potrebuje nov pogled na stvar in to je morda to," je še dodala igralka.