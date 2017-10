Kmet Jan je že oddan

Kmet Jan Klobasa iz Gornje Radgone ima po hitrem odhodu s Kmetije polno ženitnih ponudb, a kandidatke moramo žal razočarati: Jan ni samski.

Janovo srce je pred tremi leti ukradla Sara. (Foto: POP TV)

Čeprav je star šele 19 let, ima že kar tri leta punco Saro. Njegovo dekle se je v času snemanja preselilo v Ljubljano, kjer študira, a on ostaja v Gornji Radgoni: "Počakal jo bom doma," pravi in dodaja, da se imata rada, zato bo oddaljenost, ki bo trajala kar tri leta, hitro minila.

Medtem ko Sara študira v Ljubljani, jo Jan čaka doma v Gornji Radgoni. (Foto: POP TV)

O dekletih Jan pove, da ima rad lepa, vitka dekleta, in Sara zagotovo je takšno dekle. Ker ima Jan brata dvojčka, nas je seveda zanimalo, ali sta dekleti kdaj zamenjala: "Okus za punce imava podoben, saj so nama obema všeč lepa in postavna dekleta, ki imajo smisel za humor. Ju pa nikoli nisva menjala. Imava vsak svoje." No, pa tudi dekleta niso zamenjala njiju: "Punci naju od nekdaj ločita. Moje dekle Sara pravi, da sva zelo različna, ampak to je verjetno zanjo lahko, saj se vidiva vsak dan."

Jan doma tudi budno spremlja sotekmovalce in sotekmovalke in pestro dogajanje na Kmetiji, najbolj pa "izgubljeni sin" navija za svojo "nadomestno mamo", tekmovalko Mileno, s katero se je v kratkem bivanju na Kmetiji najbolje razumel in se nanjo celo tako navezal, da ji je ob odhodu s posestva poklonil pulover za srečo. On ga namreč več ni potreboval, da bi ga grel, saj se je vrnil domov v objem svoje lepe Sare.