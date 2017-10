Ko mamam prekipi, je čas za popoln odklop

Ta teden v slovenske kine prihaja zabavna komedija o štirih mamah, ki se sprva sploh ne poznajo – druži jih zgolj to, da njihovi otroci obiskujejo isti vrtec – Mame na večerji. Preobremenjene so z gospodinjskimi opravili, vzgojnimi dilemami, distanciranimi moškimi in vsakdanjimi obveznostmi, zato sklenejo, da zvečer otroke zaupajo njihovim (zaradi tega precej nejevoljnim) očetom in si privoščijo solo večerjo. Načrt je preprost – vino, opravljanje, sproščen klepet v krogu sotrpink in dejstvo, da jim en večer ne bo treba skrbeti, kaj bodo za večerjo postavila na mizo, in kako bodo otroke prepričale, naj gredo končno spat.

V razposajeni druščini se znajdejo sveže ločena Jamie, ki jo igra Molly Shannon, super mama Melanie (Bridget Everett), do konca izčrpana Emily, ki jo je upodobila Katie Aselton, in outsiderska Kate (Toni Collette). Večer se ne začne najbolj obetavno, vendar alkohol, karaoke in postavni natakar (Adam Levine), kmalu naredijo svoje. Mame čaka noč, ki je ne bodo kar tako pozabile – in to kljub vsem substancam, ki so jih zaužile.