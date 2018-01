Ko parno število gostov naredi veliko spremembo

Rossy de Palma in Toni Collette v komični drami Madame. (Foto: Blitz)

Bogata ameriška zakonca Anne (Toni Collette) in Bob (Harvey Keitel), ki se ponašata z dobrimi zvezami, sta se v upanju, da oživita nekaj ognja v svojem zakonu, preselila v Pariz v razkošno vilo. Med pripravljanjem na še posebno imenitno večerjo za silno imenitne mednarodne prijatelje gostiteljica dojame, da sta povabila trinajst gostov. Vsa panična vztraja, da se njena zvesta služkinja Maria (Rossy de Palma) za tisti večer prelevi v skrivnostno špansko aristokratinjo, da bo število gostov parno. A kapljica vina preveč in igriva besedica ali dve v nedolžnem pogovoru, in Maria povsem očara gizdalinskega britanskega prekupčevalca z umetninami (Michael Smiley). Med njima počasi začne cveteti ljubezen, in Anne kmalu svojo služkinjo zasleduje po Parizu ter na koncu skuje načrt, da bi uničila to povsem nepričakovano in srečno razmerje ...

Mario upodablja Španka, ki je zaslovela v zgornjih filmih Pedra Almodovarja in nato postala muza Jean-Paula Gaultierja. V vlogo je, pravi, vnesla precejšen del sebe. "Skrajno pozitivna ženska je in izžareva neizmerno notranjo luč. Nima se za podrejeno, ker pač čisti njihovo svinjarijo. Služkinja je – in na to je ponosna! Preprosta je, naravna. V njej je tudi nekaj otroškega, tista želja, da nikoli ne zatre male deklice v sebi," je povedala o vlogi.

Okoli De Palmove je režiserka nabrala sijajno igralsko zasedbo: zakonski par igrata Toni Colette, ki se je potegovala za oskarja v Šestem čutu in prejela zlati globus za vlogo v seriji United States of Tara, ter Harvey Keitel, ki je snemal z režiserji, kot so Martin Scorsese, Quentin Tarantino in Jane Campion. Prekupčevalca z nepremičninami, ki se mora pogoditi za prodajo Caravaggiove slike, a se zaljubi v povsem drugačno umetnino, igra irski igralec in komedijant Michael Smiley, znan iz filmov Jastog in Rogue One: Zgodba vojne zvezd.

