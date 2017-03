Konec filmske sage Terminator?

Se bo Schwarzenegger poslovil od sage Terminator? Hollywoodski studijski šefi so menda ukinili nova nadaljevanja. (Foto: arhiv filma)

Kot je poročal časopis The New York Daily News, se je studio Paramount odločil, da ne bo več snemal novih nadaljevanj slovite filmske sage Terminator, ki se je začela s prvim filmom v režiji Jamesa Camerona leta 1984.



"Konec je s Terminatorjem in Arnoldom. Studio je storniral nova nadaljevanja, saj ni ničesar več v produkciji, predprodukciji ali v kakršnih koli načrtih. Čeprav naj bi se govorilo o dolgoletnih kupčijah, se to ne bo zgodilo," je vir zaupal za omenjeni časopis.



Leta 2015 so poskušali narediti povratek s filmom Terminator: Genisys, a ni bil preveč všeč kritikom oz. gledalcem v ZDA, čeprav so ga drugje bolje sprejeli.



"Film Genisys je bil nekakšna obuditev sage, a ni navdušil kritikov, zato so se studijski šefi odločili, da je dovolj, čeprav so z njim dobro zaslužili," je še dodal vir.



Nekateri pa se muzajo, saj menijo, da ne potrebujemo več novih filmov o Terminatorju, saj so znanstveniki dognali, kako lahko v resnici naredijo kiborga, kakršen je T-1000, ki ga je v filmu zaigral Schwarzenegger.