Konec tedna bo posvečen romantiki

Ljubezen na prvo tačko (Foto: POP TV)

V petek, 7. julija, ob 20. uri na POP TV

Ljubezen na prvo tačko (Unleashing Mr. Darcy)

Igrajo: Cindy Busby, Ryan Paevey, Frances Fisher, Elizabeth McLaughlin

Režija: David Winning

Zgodba: Romantična drama, ki je moderna verzija romana Prevzetnost in pristranost angleške pisateljice Jane Austen, v ospredje postavi mlado Elizabeth Scott, ki se s svojim štirinožnim ljubljenčkom udeleži pasje razstave v New Yorku. Tam naleti na vzvišenega sodnika Donovana Darcyja, s katerim si takoj skočita v lase. Toda kmalu se izkaže, da je šlo za splet nesrečnih okoliščin in je Donovan popolnoma drugačen, kot si je Elizabeth predstavljala.

Bodi moj Valentin (Foto: POP TV)

V petek, 14. julija, ob 20. uri na POP TV

Bodi moj Valentin (Be My Valentine)

Igrajo: William Baldwin, Natalie Brown, Lisa Berry, James Thomas, Christian Martyn

Režija: Graeme Campbell

Zgodba: Daniel Farrell je mladi vdovec z najstniškim sinom Tylerjem. Oče in sin sta med seboj tesno povezana. Tyler komaj čaka, da pove očetu za svojo simpatijo v šoli, saj je prepričan, da se njegov oče spozna na ženske. Daniel mu svetuje, kako naj osvoji dekle, pri tem pa ugotovi, kako malo pravzaprav ve o ženskah in ljubezni.