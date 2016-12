Košakov novi film o mladostnikih v prevzgojnem domu

Socialna problematika je rdeča nit novega filma Niko režiserja Andreja Košaka. Prikazuje mladostnike iz prevzgojnega doma, in sicer, kako se znajdejo potem, ko ga zapustijo. Poleg znanih slovenskih igralcev so zaigrali tudi naturščiki, fantje, ki so preživeli čas v prevzgojnem domu.