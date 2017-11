Kratki animirani filmi Koyaa nosijo univerzalno sporočilo

V kinematografe se je vrnil priljubljeni animirani junak Koyaa. (Foto: Zavod ZVVIKS)

Kolja Saksida: ''Kratki animirani filmi Koyaa so namenjeni tako otrokom kot odraslim, saj nosijo univerzalno sporočilo.'' (Foto: Nada Žgank)

V kinematografe se je vrnil priljubljeni animirani junak Koyaa. Koyaa, visok, suhljat mladenič v planinski opravi, velikih radovednih oči in igrivega značaja, postaja eden najbolj prepoznanih slovenskih animiranih filmskih junakov. Njegov dom je visoko nad oblaki, na gorski polici, kjer mu sicer mirne dni popestrijo nagajivi vsakdanji predmeti, ki oživijo. Po dveh pilotnih filmih Lajf je čist odbit (2011) in Roža (2013) je v kinematografe prišlo šest novih kratkih filmov režiserja Kolje Sakside: Razigrani avtomobilček, Divji ležalnik, Leteči zvezek, Plešoče nogavice, Vztrajne nalepke in Zmrzljivi šal.

''Kratki animirani filmi Koyaa so namenjeni tako otrokom kot odraslim, saj nosijo univerzalno sporočilo, da lahko različne situacije, ki se na prvi pogled zdijo neobvladljive, s pomočjo domišljije in dobre volje obrnemo sebi v prid in jih razrešimo na zanimiv način. Želel sem, da je sporočilo filmov prikazano zabavno, z nepričakovanim razpletom in z veliko situacijskega humorja, ki je plod ustvarjalne ideje junaka in s katerim Koyaa vsakokrat razreši nastalo situacijo. S filmi poudarjam, da je vredno vztrajati in iskati nove rešitve, čeprav ne uspemo vedno v prvem poskusu,'' je o sporočilnosti filmov povedal režiser in producent Kolja Saksida.

Na ogled je vrsta raznolikih eksponatov, od risb, zgodborisov, lutk ... (Foto: Nada Žgank)

Kratki animirani filmi Koyaa ter dokumentarni film Živjo, Koyaa! so prišli na kinematografska platna 7. novembra s premiero v Kinodvoru, kjer bodo še naslednje tri sobote, od 18. novembra do 2. decembra, prikazani v sklopu novo ustanovljenega filmskega programa Prvič v kino.

''Želel sem, da je sporočilo filmov prikazano zabavno, z nepričakovanim razpletom in z veliko situacijskega humorja,'' je o filmih dejal režiser. (Foto: Nada Žgank)

V Galeriji Kresija je na ogled tudi tematska razstava KOYAA – Animirani junak na sceni! Vrsta raznolikih eksponatov, od risb, zgodborisov, lutk, scenografije in rekvizitov do samih filmskih scenarijev in fotografij izza kulisja. Obiskovalca razstava popelje v svet filmskih ustvarjalcev, njihovih delovnih procesov in tehničnih izzivov, skozi katere se je potrebno prebiti, da na koncu animirani filmi, kot je Koyaa, razveseljujejo gledalce pred malimi ekrani in kinematografskimi platni. Razstavo, ki bo na ogled do 3. decembra, bodo dopolnjevali spremljevalni dogodki v sosednji Trubarjevi hiši literature, kjer bodo ob ponedeljkih potekali poglobljeni pogovori z ustvarjalci filmov, ki jih bo povezoval Igor Prassel, programski direktor Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, ter prodajna razstava unikatnih fotografij iz filmov Koyaa.