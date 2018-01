Krčenje - družbena satira Krčenje z Mattom Damonom v glavni vlogi

Pri filmu Krčenje gre za družbeno satiro, v kateri glavni lik ugotovi, da bi bilo njegovo življenje boljše, če bi se skrčil. Ker po postopku v višino meri le skromnih dvanajst centimetrov, kar ustreza zgolj 0,00364 odstotka siceršnje prostornine človeškega telesa, njegovo telo porabi dosti manj naravnih virov. To mu prinese lagodnejše življenje v idiličnem naselju pomanjšanih ljudi imenovanem Ležerni gaj. In tudi kup težav, na katere pred krčenjem sploh ni pomislil.

Drama sledi zgodbi Paula Safraneka (Matt Damon) iz ameriške Omahe, ki skupaj s svojo ženo Audrey (Kristen Wiig) sanja o boljšem življenju. Ker je svet prenaseljen in onesnažen, znanstveniki razvijejo revolucionarni postopek, s pomočjo katerega človeka skrčijo na višino približno dvanajst centimetrov. Ljudje kmalu odkrijejo, kaj vse bi jim življenje v pomanjšanih telesih in v svetu, kjer vse stane manj, lahko prineslo. Tudi Paul in Audrey sta med tistimi, ki so pripravljeni tvegati, ko pa stopita skozi vrata pomanjševalne naprave, začneta hitro spoznavati tudi negativne posledice tega domnevnega družbenega preboja. Čaka ju nenavadna pustolovščina, ki za vedno spremeni njuni življenji.