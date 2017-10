Krompirjeve počitnice v znamenju pestrega programa na POP TV, KINO, BRIO in OTO

Katere risanke bodo med tednom na POP TV popestrile jutra vaših malčkov?

Tačke na patrulji

Vsi, ki že težko pričakujete noč čarovnic, boste lahko po uspešnici Maša in Medved uživali tudi v izpeljavi Mašinih strašljivk. Jutro bo izpopolnila tudi risanka Oddbods s simpatičnimi sedmimi junaki, ki so doma v Oddsvillu in ne glede, ali so zaspani ali jezni, otrokom vselej izvabijo nasmeške na njihove obraze. Jutru bo sledila priljubljena risanka Tačke na patrulji, v kateri se Bron, Marshall, Rocky, Robi, Zuma in Sky trudijo po svojih najboljših močeh, da zaščitijo prebivalce svojega mesta. Nobena naloga ni za njih prevelika in noben kužek ni premajhen. Dopoldne se bo končalo z malo čarovnico Sabrino, ki pri trinajstih letih lahko prične obiskovati Akademijo za čarovnice. Pri tem jo seveda čakajo številčne dogodivščine.

Tik pred vrnitvijo v šolske klopi bo otroke razveselila Kung Fu Panda

Tik preden se bodo otroci vrnili v šolske klopi, jih v soboto, 4. novembra, še čaka priljubljena Kung Fu Panda, ki sanja, da bi postal nepremagljivi kung fu borec, vendar je obsojen na dolgočasno življenje v družinski špageteriji.

Juhuhu, čas za ogled počitniških vsebin na KINO je tu!

Tudi na KINO bomo poskrbeli za popestritev počitniških dni!

Počitniški teden na KINO bo mladinsko obarvan z družinskimi filmi in animacijami.

Vsak dan po 12. uri bodo na sporedu animirani filmi:

- Scooby-Doo 2: Pošasti na prostosti

- Scooby-Doo v cirkusu

- Scooby-Doo: Maska Modrega sokola

- Mravljinec

- Velika avantura Toma in Jerryja

- Ferngully – deževni pragozd

- Zobna miška 2

Ob 18:00 pa družinske komedije:

- Mladi Herkul

- Moj zvesti prijatelj

- Pridigarjeva hči

- Babe: Pujsek v mestu

- Blondinki z gimnazije

- Agent Cody Banks

- Agent Cody Banks 2

COPRNICE SO NA POHODU, 31. OKTOBRA BODO POTRKALE PRI VAS!

20:00 – Maska

Plašni in dobrosrčni Stanley Ipkiss v življenju nima sreče. Po tihem si želi drugačnega življenja. Ko najde starodavno masko, ter si jo nadene na obraz, se mu želja uresniči. Zgodi se čarovnija in Stanley se iz sramežljivega bebčka prelevi v neuničljivega junaka. Zagleda se v lepo pevko Tino in se kar v ritmu sambe bori proti vsem, ki mu povzročajo težave. Ob tem se noro zabava in sproža salve smeha.

21:50 – Vitez teme

Batman poskuša skupaj s policijskim poročnikom Jimom Gordonom in državnim tožilcem Harveyjem Dentom na ulice mesta Gotham spet vpeljati red in mir in se znebiti organiziranega kriminala. Ko že kaže, da jim bo to tudi uspelo, začne Gotham ustrahovati zlobnež po imenu Joker. Batmanu ne preostane drugega, kot da se z vsemi sredstvi upre njegovi nasilni prevladi.

24:35 – Priklicano zlo

Zgodba temelji na resnični zgodbi o tem, kako so preiskovalca paranormalnega Ed in Lorraine Warren poklicali, da pomagata družini na osamljeni kmetiji, ki jo ustrahuje temačna sila. Med raziskovanjem Warrenova začutita prisotnost zloveščega duha, ki želi pogubiti družino. Grozljivka, ki vam še nekaj noči po ogledu ne bo pustila spati!

02:40 – Koča v gozdu

Pet razposajenih študentov se za konec tedna odpravi v odmaknjeno kočo na podeželju, kjer jih v grozoviti krvavi noči napadejo strašanska nadnaravna bitja. Ko najstniki v strahu za svoja življenja pričnejo z običajnimi paničnimi reakcijami, tehniki v nadzorni sobi opazujejo in tudi narekujejo dogajanje v koči. Njihova vpletenost predstavlja vrh ledene gore v tej neverjetni zgodbi.

04:15 – Brez povratka

Slutnja nekega človeka reši skupino prijateljev iz visečega mostu pred gotovo smrtjo. Vendar starka s koso ni zadovoljna z njihovim pobegom, zato za vsakega pripravi nepričakovan in zelo boleč konec. Med iskanjem rešitve prisluhnejo nasvetom skrivnostnega pogrebnika, ki je v preteklosti že videl podobne primere Matildinega krutega poigravanja s svojimi žrtvami.

LUCIFERSKA PREMIERA NA BRIO!

Prvič že 30.10. ob 22:15!

Lucifer je naveličan življenja v peklu. Preseli se v Los Angeles, da bi pomagal ljudem v težavah. Zaradi svojih izkušenj in telepatskih sposobnosti lahko iz njih izvabi njihove najgloblje želje in misli. Odpre svoj nočni klub po imenu Lux, pred njim pa ustrelijo neko dekle. Tako postane policijski svetovalec, ki skuša kaznovati ljudi za njihove zločine s pomočjo zakona in pravice.

A ČAROVNICE V RESNICI NIMAJO ŠANS.

OTROCI, KI SPREMLJAJO OTO, SE JIH NE BOJIJO!

Predvsem pa se jih ne bojijo otroci, ki spremljajo Mašine strašljivke.

Maša se tokrat spopada s strahovi, ki jih poznajo številni otroci. Tema, pošasti, nova šola, duhovi, nevihta je samo nekaj od njih. Mala navihanka vsakič znova igrivo pojasni, zakaj nas pri teh stvareh ni treba biti prav nič strah. Vsi strahovi živijo samo v naših predstavah! In pogumna Maša vedno najde pojasnilo, kako se spopasti z njimi.

Ne zamudite Mašinih modrosti 31.10. ob 16:40!