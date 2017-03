Kultna serija iz 90. let praznuje 20-letnico

Tematika vampirjev je priljubljena že stoletje, v legendah in mitih pa seveda še dlje. Leta 1897 je pisatelj Bram Stoker napisal priljubljeni roman Drakula, Nosferatu je na filmskem platnu zaživel leta 1922, prav tako je Bela Lugosi leta 1931 blestel v vlogi nesmrtnega. Nikakor ne moremo tudi mimo komične upodobitve Romana Polanskega Fearless Vampire Killers (1967). Ameriška pisateljica Anne Rice je svetovno slavo dosegla z romanom Intervju z vampirjem, ki je izšel leta 1976. Leta 1992 dobimo romantično, erotično, srhljivo dramo Drakula, v kateri je blestel Gary Oldman. Večino ljudi pa je prevzel film Intervju z vampirjem (1994) – Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas ... je bilo le nekaj imen v filmu, za katerimi so norele mladenke ...

A post shared by Buffy Summers (@20yearsofbuffy) on Mar 11, 2017 at 12:55am PST

Nato pa smo dobili film in serijo Buffy. Serija Buffy, izganjalka vampirjev (1997–2003), je kot večno izganjalko vampirjev ustoličila Sarah Michelle Gellar, in tako obrnila vloge – zdaj je bila ženska tista, ki je bila glavna na 'vasi'. Zmes komedije, najstniških težav in ljubezni je bil pravi recept, in serija je bila po zaslugi režiserja Jossa Whedona ena od najbolj priljubljenih serij iz 90. let prejšnjega stoletja. Med drugim si je prislužila tudi naziv najbolj vročega prizora seksa z malih ekranov, ki se je zgodil med glavno junakinjo Sarah Michelle Gellar in vampirjem Spikeom (James Marsters).

A post shared by Michelle Trachtenberg (@michelletrachtenberg) on Mar 10, 2017 at 5:08pm PST

Sarah Michelle Gellar je Buffy igrala vse do leta 2003, ko so serijo po šestih letih predvajanja ukinili. Poleg Buffy je serija dobila tudi svoj 'spin off', kjer je prvič glavno vlogo dobil lik vampirja – Angel (David Boreanaz).

A post shared by Sarah Michelle (@sarahmgellar) on Mar 10, 2017 at 9:20am PST

Ker ravno mineva 20 let od prve predvajanje epizode, so se na serijo spomnili tudi igralci. Gellarjeva je zapisala, da je bila pot dolga in naporna, toda izredno lepa. Masters pa se je v svojem slogu pošalil oziroma opravičil Buffy, ker ji ni poslal rož.