Kultni Martin Scorsese praznuje 75 let

Legendarni Martin Scorsese praznuje 75 let in spet snema nov film z De Nirom, Pacinom, Pescijem in Keitelom. (Foto: AP)

Martin Scorsese je za film The Irishman, ki ga je začel snemati le nekaj tednov pred svojim 75. rojstnim dnem, pred kamero znova združil preizkušeno sanjsko ekipo, poleg De Nira in Ala Pacina še Joea Pescija in Harveyja Keitela.

Vitki Newyorčan z očali z debelimi okvirji, dobitnik oskarja za režijo za film Dvojna igra, se tako po desetih letih znova loteva gangsterskega filma. Mineva pa tudi 22 let, odkar je nazadnje delal s svojim dolgoletnim sodelavcem De Nirom. Skupaj sta namreč posnela že osem filmov, poleg Taksista med drugimi še Dobri fantje, Pobesneli bik, Ulice zla in nazadnje leta 1995 Kazino.

De Niro se bo v najnovejši Scorsesejevi stvaritvi prelevil v morilca po naročilu Franka "The Irishmana" Sheerana, ki mu očitajo, da je zagrešil več kot 25 umorov. Po naročilu mafije naj bi pokončal tudi ameriškega sindikalista Jimmyja Hoffo (Al Pacino).

Scorsese, ki je sprva želel postati duhovnik, nato pa se odločil za študij filma, je v 70. letih skupaj s Stevenom Spielbergom, Francisom Fordom Coppolo in Georgeom Lucasom oblikoval novi Hollywood. S 75 leti se ne ustavlja. Načrtuje tudi novo sodelovanje z Leonardom DiCapriom, ki ga pred kamero vidi v filmu Roosevelt v vlogi nekdanjega ameriškega predsednika Theodora Roosevelta. To bi bilo njuno šesto sodelovanje, saj sta doslej posnela že Tolpe New Yorka, Letalca, Dvojno igro, Zlovešči otok in nazadnje še borzni triler Volk z Wall Streeta, tudi z našo Katarino Čas.

Na največje rojstno dnevno darilo Hollywooda je moral Scorsese čakati celo večnost. V letu, ko je režiserski genij dopolnil 65 let, je v osmem poskusu le prejel dolgo pričakovanega prvega oskarja. Leta 2007 italijansko-ameriški filmar z močnim newyorškim naglasom v solzah na odru skoraj ni mogel verjeti, ko mu je akademija kipec le dodelila za Dvojno igro.

Scorsese se je leta 1942 v New Yorku rodil sicilijanskima delavcema in otroštvo preživljal v mestni četrti Little Italy. Bolehal je za astmo in že kot deček odkril svojo ljubezen do filma. "Nisem se smel ukvarjati s športom, niti zunaj na ulici z ostalimi otroki. Zdravnik mi je celo prepovedal močno smejanje. Zato sem bil večkrat povsem sam," je nekoč dejal v intervjuju za revijo Playboy. V otroštvu je zato razvil "posebno občutljive antene", ki so zmeraj zaznavale, kaj se dogaja okrog njega.

Oče treh otrok, ki se je leta 1999 poročil petič, bo v začetku prihodnjega leta tudi kot predavatelj začel deliti svoje filmske izkušnje. Kot je nedavno tega sporočilo ameriško zagonsko podjetje MasterClass, bo Scorsese v svojem prvem seminarju preko svetovnega spleta dajal napotke o zgodbah, tehnikah reza in odnosih z igralci. Sam je dejal, da želi pomagati mladim, da najdejo svojo pot. Tudi njemu je namreč do samozavesti za snemanje filmov pomagal učitelj.