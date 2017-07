Kusturica bo snemal na Kitajskem

Emir Kusturica bo drugo leto snemal na Kitajskem, nato pa je že napovedal, da bi rad naslednji film posnel v Rusiji. (Foto: Reuters)

Mladi telovadec se na Kitajskem zaljubi v žensko, ki se nahaja v turbulentnem obdobju življenja, ker njen oče, ki poskuša uresničiti kapitalistične sanje v Franciji, zapade v velike dolgove. Oderuh v zameno za dolg želi njegovo hčer.

"Tu se film spremeni v, rekel bi, sodobnega Taksista, film iz 70. let, kjer se deček čustveno odzove na resnico in jih osvobodi iz tega kriminalnega jedra," je povedal kultni srbski režiser Emir Kusturica. Film bo snemal s kitajskimi igralci v dveh kitajskih provincah, Marseillu in Rimu.

"Vse življenje sem ustvarjal filme, ki so bili bolj uspešni v polju umetniških filmov. Tokrat pa pogodba pravi, da ga bodo prikazali v 25.000 kinematografih. Za primerjavo: Francija ima okrog 2500 kinematografov. To bo, kot da bi film začeli prikazovati po vseh kinematografih v Evropi," je povedal slavni režiser, znan po filmih, kot so Podzemlje, Oče na službenem potovanju in Črna mačka, beli mačkon.

Snemanje bo predvidoma trajalo od šest do osem mesecev. Kot je še povedal, namerava popraviti vizualni vidik, saj mu je med snemanjem filmov zavoljo lepih posnetkov največ časa vzelo čakanje na sonce. Tokrat namerava k delu pristopiti na dokumentarni način.

Kusturica je pripomnil, da je Kitajska najbolj uspešna kapitalistična dežela, ki jo vodijo komunisti, in veliko tržišče. Zahod pa po njegovem mnenju ni več demokracija, ampak tehnokracija, ki zanika demokracijo, kajti odločitve sprejemajo korporacije, ki niso naklonjene demokraciji: "Potrebujejo pot do izvora in tržišča, ta pot pa zadnje čase poteka prek vojne in nasilja."

Napovedal je tudi, da bo po Kitajski svoj prihodnji film zagotovo posnel v Rusiji.