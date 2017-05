'La la režiser' bo snemal film o pariški glasbeni sceni

Damien Chazelle je za film Dežela La La prejel kopico nagrad, od oskarja do bafte in nagrade režiserskega ceha. (Foto: AP)

Zgodba televizijske glasbene drame Eddy se bo sukala okrog nekega glasbenega kluba, njegovega lastnika in hišnega banda. Pod scenarij se bo podpisal Jack Thorne, ki je med drugim soavtor gledališke igre Harry Potter in otrok prekletstva. Producenta projekta bosta z grammyjem nagrajeni tekstopisec Glen Ballard in režiser Alan Poul.



Damien Chazelle, ki se je pri svojih 32 letih v zgodovino podeljevanja oskarjev zapisal kot najmlajši prejemnik nagrade za režijo, se trenutno pripravlja tudi na snemanje biografskega filma o astronavtu Neilu Armstrongu, v katerem naj bi znova sodeloval z Ryanom Goslingom.