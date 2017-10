Lado Bizovičar: Po pol ure v avtu zadržanost nima več vloge

"Po pol ure v avtu zadržanost pri ljudeh nima več vloge." (Foto: POP TV)

Lado, v bistvu imaš v bistvu težko nalogo, zmotivirati slovenske glasbenike, da se pohecajo na svoj račun, da so sproščeni, da povedo kaj zanimivega ... Kakšna je pravzaprav tvoja taktika?

Ah, kje... V avtu je treba sedeti skupaj samo pol ure, pa se hočeš ali nočeš odpreš ... Ker je enostavno prezoprno sedeti v tišini. Še posebej pred kamero.

Približno koliko vsega materiala dejansko posnamete za posamezno oddajo?

Snemamo prijetnih pet ali šest ur. Stopnja prijetnosti je seveda odvisna od vremena in gosta. A veš – vročina ali klima, to je zdaj vprašanje! Švicati in peti ali biti hripav v hladu, to je zdaj vprašanje.

Je težko nekoga pripraviti do tega, da dejansko kaj da od sebe, da razkrije kaj novega, prej javnosti neznanega?

Halo, pa saj Avto karaoke niso "talk show", globoki pogovori o večnih temah in razkrivanja, ampak kramljanje in druženje najlahkotnejše narave ... Režimo se in pojemo ... Tako da kaj dosti motivacijskih govorov nimam.

Ko izbirate goste, kakšno je merilo, njegova priljubljenost, uspešnost, bogat CV ali morda kaj drugega?

Seveda je edino merilo to, da je v imeniku lahko najti njeno/njegovo telefonsko številko.

Ali veliko posnetega materiala ostane neuporabljenega, kako zanimivo bi bilo gledati "making of" ali "blooperje", s snemanja?

5 x 60 minut = 300 minut. 300 minut - 15 minut oddaje Avto karaoke = 285 minut blooperjev. Prepričan sem, da je marsikaj zanimivega, pa vendar ne nujno uporabnega.

Ali je vse vnaprej dogovorjeno ali igrate kdaj tudi na karto presenečenja glede kakšnega vprašanja ali tematike?

Prosim lepo, no! Kdaj pa lahko vnaprej dogovoriš debato v trajanju od Ljubljane do Splita? Dogovorjena pa je pot vožnje, saj moji kolegi skrbno pazijo na varnost v prometu… Tudi s tem, da mi v avtu prižgejo vse senzorje proti naletu, menjavi pasov, poledici, proti vsem… Prijazno.

V predstavi Slovenska muska od A do Ž si se spoprijel s fenomenom slovenske glasbene scene. So po tvoje slovenski muskontarji boljši glasbeniki ali, prej kot kaj drugega, večinoma zabavljači?

Naši glasbeniki so izjemni glasbeniki, ki pa včasih pozabijo, da so tudi ali predvsem zabavljači, ne glede na žanr glasbe ali publiko. Tako, da včasih postanejo malce resnobni. Ampak so pa ljudje, zato po pol ure v avtu zadržanost nima več vloge ...

Kot dober pevec, ali se moraš včasih držati nazaj, da kakega gosta ne zasenčiš, da vse skupaj ne izpade čudno?

Ah, kje. Ni lahko peti v zaprtem prostoru skupaj z izvajalcem ali celo avtorjem. Se kar malo poser... prestraši človek in glasilke se zategnejo in potem tam nekaj jamraš ...





Neisha, Plestenjak, Lovšin, Naber, Šifrer, Kingstoni ... koga bi si še želel na sopotnikovem sedežu?

Toliko, kot jih imamo! Bigfoote, Hamo&Tribute to love, Laibach, reperje, rockerje… Pač, najboljše kar premoremo!

Najprej si zablestel kot plesalec, nato kot pevec, dokazal si se kot voditelj, komik, igralec, kolege, celo predsednika si pražil na žaru. Kaj še ostane velikim, imaš še veliko idej, kaj bi rad še počel, v čem bi še rad bil dober?

V peki pic.

V kateri vlogi na televiziji si do zdaj najbolj užival?

V vlogi statista pri nekem filmu izpred mnogo let. Ker je bila prva.

Kakšno oddajo bi delal/snemal, če denar ne bi bil faktor oz. težava?

Vedno sem delal in delam oddaje, ki sem jih delal in jih delam rad. Če bi denar ne bil faktor, bi bile samo boljše ali lepše ali mogočnejše ali večje ...

Če bi se lahko sam usedel na sopotnikov sedež v Avto karaokah, koga vidiš, da bi s tabo zapel Bolne želje ali Lepa si? Na zadnjih sedežih Dagi na basu, Jonas na kitari, Magnifico pa tvoj šofer in pojeta v šlager stilu?

Perfektna ideja, nič ne bi spreminjal! Morda Sestre za backvokale in Laibach vizualije. Tomi pa toči ...

