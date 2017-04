Laibach maja v Izraelu

Laibach bo maja nastopil in imel premiero dokumentarca Dan osvoboditve tudi v Izraelu. (Foto: Izvajalec)

Skupina Laibach je na pragu prodora na nova ozemlja, saj se pripravlja, da bo 11. in 12. maja "okupirala" sveto deželo Izrael, ko bo tam imela koncert in premiero filma Dan osvoboditve (Liberation Day), njihovega sodelavca in norveškega režiserja Mortena Traavika, ki je dokumentiral zgodovinski nastop v Severni Koreji.



Dan osvoboditve tako prihaja tudi v sveto deželo oz. če se izrazimo po njihovo "stvari razpadajo, središče ne zdrži več pritiska, anarhija vlada sveti, krvava plima narašča, ceremonija nedolžnosti se utaplja, najboljšim primanjkuje prepričanosti, najslabši pa so polni strastne vznesenosti".



Novo razodetje je tako pri roki, se bo rodila nova pošast na pobočjih, ki vodijo do Betlehema? Povsem možno, saj gre za Laibach, prvo zasedbo, ki je koncertirala v obeh Korejah, ki bo v Tel Avivu nastopila na posebnem koncertu, film Dan osvoboditve pa bodo predvajali na mednarodnem filmskem festivalu DocAviv.



Oglejte si napovednik!