VIDEO: Legendarni plačani morilec John Wick se vrača na velika platna

Keanu Reeves je zaslovel z vrsto raznolikih filmov, kot so Bill & Ted's Excellent Adventure in nadaljevanje Bill & Ted's Bogus Journey, Bigelowin Point Break, Hackfordov Devil's Advocate, pa Speed, trilogija Matrix, Constantine, Something's Gotta Give, 47 Ronin in The Gift. (Foto: Blitz)

Presenetljiva uspešnica John Wick iz leta 2014 je navdušila gledalce, ki so si želeli videti Keanuja Reevesa v akcijskem elementu. Zaradi hiper-kinetičnega pristopa k klasičnim borilnim veščinam in rožljanju z orožjem si je akcijska srhljivka John Wick prislužila kultni status, ustvarjalce pa je uspeh postavil pred neizogibno vprašanje: Kakšno nadaljevanje posneti? Za Reevesa je bil odgovor na dlani: s še več akcije, v še večji razsežnosti in s poglobljenim pogledov v notranje boje naslovnega junaka.



V novem poglavju se je legendarni najeti morilec John Wick primoran vrniti iz upokojitve, saj njegov nekdanji družabnik načrtuje prevzem nadzora nad sumljivim mednarodno organizavijo plačancev. Ker je zavezan s krvno prisego, da mu pomaga, se John poda v Rim, kjer se spopade z nekaterimi najnevarnejšimi plačanimi morilci na svetu.



Chad Stahelski (ki je režiral že prvi film v franšizi) je režiral po scenariju scenarista prvega filma, Dereka Kolstada. V filmu pa se Keanu pridružijo še Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Ian McShane in Ruby Rose.