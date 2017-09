Lego Ninjago film - V kinu predpremierno že 23. in 24. septembra

Kratka vsebina:

V tej Ninjagovi pustolovščini na velikih platnih bitka za mesto Ninjago zahteva, da se vplete tudi mojster Lloyd, sicer zeleni nindža, skupaj s svojimi prijatelji, tajnimi bojevniki nindžami. Vodi jih mojster kung fuja Wu, enako šaljiv kot je moder, in družno morajo premagati zlobnega gospodarja Garmadona, znanega kot »najhujši tip, kar jih je kdaj bilo«, ki je hkrati tudi Lloydov oče. Robot proti robotu, sin proti očetu… in tako bo spopad epskih razsežnosti na preizkušnjo postavil našo bojevito, a ne ravno najbolj disciplinirano moštvo sodobnih nindž, ki bodo morale pred vrati pustiti svoje ege in združiti moči, da sprostijo svojo pravo notranjo moč, imenovano spinjitsu.

V novem risanem filmu iz franšize Lego glasove posojajo Dave Franco, Justin Theroux, Michael Peña, Fred Armisen, Kumail Nanjiani, Abbi Jacobson, Zach Woods, Olivia Munn in legendarni Jackie Chan. Režirali so Charlie Bean, Paul Fisher in Bob Logan po scenariju Logana, Fisherja, Williama in Toma Wheelerja, Jareda Sterna in Johna Whittingtona. Producirali so Dan Lin, Roy Lee, Phil Lord, Christopher Miller, Maryann Garger in Chris McKay.

Težko pričakovani animiran LEGO NINJAGO FILM si boste na velikih platnih lahko ogledali predpremierno že 23. in 24. septembra, na redni spored pa prihaja od 28. septembra dalje. Film bo na voljo tudi v 3D formatu.

Naročnik oglasa je BLITZ Film & Video Distribution.