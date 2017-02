Leto bo režiral srhljivko, Gibson na čelu nadaljevanja Odreda odpisanih?

#green #Joker A post shared by The Joker ® (@joker.fans) on Sep 10, 2016 at 4:54am PDT

Srhljivka 77, ki jo bo režiral oskarjevec, prinaša zgodbo o dveh policistih, ki rešita ugrabljeno dedinjo Patty Hearst in hkrati preiskujeta brutalni umor sodelavca. Pri tem poleg korupcije in kriminala razkrijeta tudi temno in nasilno zaroto.

Dogajanje filma je postavljeno v leto 1974 v politično napet Los Angeles. Leto je pod psevdonimom Bartholomew Cubbins sicer že režiral dokumentarni film Artifact ter dokumentarne serije Great Open Wide, Into the Wild in Beyond the Horizon. Prav tako je režiral številne glasbene videospote in oglase ter zanje prejel nagrade po vsem svetu.





Bo na režiserskem stolčku drugega dela Odreda odpisanih ... (Foto: Blitz)

Leto je nastopil tudi v vlogi Jokerja v Odredu odpisanih, bo nastopil tudi v nadaljevanju kultnega Iztrebljevalca Ridleyja Scotta, z naslovom Blade Runner 2049, ki na velika platna prihaja oktobra letos. Režira ga Denis Villeneuve (Prihod, Sicario).

Bo Gibson režiral nadaljevanje Odreda odpisanih?

Kot je znano je lansko fantazijsko stripovsko avanturo Odred odpisanih, ki je nekatere navdušila, druge pa razočarala, režiral David Ayer. V njem so poleg Leta v vlogi Jokerja, zaigrali še Will Smith, Margot Robbie in Viola Davis. Zdaj pa se že govori o nadaljevanju. Po poročanju britanskega časopisa The Guardian naj bi se za mesto režiserja potegoval oskarjevec Mel Gibson, ki se s produkcijsko hišo Warner Bros dogovarja, da bi režiral drugi del filma. Gibson trenutno beleži uspehe z odmevnim filmom Greben rešenih, ki je nominiran za šest oskarjev, med drugim za najboljši film in režijo.





... sedel oskarjevec Mel Gibson? (Foto: AP)

Prvi del je bil, kot rečeno, sprejet z mešanimi odzivi, a je kljub temu v filmske blagajne po svetu prinesel 746 milijonov ameriških dolarjev. (877,6 milijona evrov). Po poročanju Hollywood Reporterja pa naj bi projekt pritegnil Gibsona, ki se z njim že seznanja, v igri pa je kljub vsemu še nekaj drugih režiserjev. Med njimi naj bi bila tudi Daniel Espinosa in Jonathan Levine.



Gibson se bo sicer pridružil Willu Ferrellu in Marku Wahlbergu v nadaljevanju filma Očka proti fotru, z igralcem Vincem Vaughnom pa sodeluje pri trilerju na temo korupcije v policiji.